Anche Sarri al Chelsea ha la sua Saittella

Premier League – Piatto pareggio per il Chelsea di Sarri - bene il MAnchester United : tutti i risultati della 21ª giornata : I risultati da tutti i campi della 21ª giornata di Premier League: Piatto pareggio per il Chelsea di Sarri E’ terminata la 21ª giornata di Premier League: tante sfide in questa seconda gelida giornata del 2019 in attesa del big match di domani tra Manchester City e Liverpool. Un Piatto 0-0 per il Chelsea di Sarri, che ha ospitato in allo Stamford Bridge il Southampton. Vittoria per il Crystal Palace, che ha trionfato in trasferta ...

Watford-Chelsea - razzismo Anche in Premier. Sarri : 'Dobbiamo combattere gli stupidi' : Tre punti nel Boxing Day per il Chelsea , successo che vale il 4° posto in solitaria in Premier League. I Blues riscattano così il passo falso casalingo contro il Leicester, archiviano la pratica ...

Napoli - Ancelotti : “Sarebbe bello sfidare Sarri in finale di Europa League. Ghoulam? Utile Anche al 50%” : Nella conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Napoli, l’allenatore del Napoli Ancelotti ha parlato del futuro degli azzurri in Europa e della situazione infortunati. Dopo l’eliminazione in Champions, l’Europa League viene vista come un obiettivo concreto, non come un semplice declassamento: “Sarebbe bello arrivare in finale di Europa League. Con il Chelsea di Sarri? Sarebbe contento anche lui e per me sarebbe ...

Chelsea - la sfuriata di Sarri è il segreto della vittoria contro il MAnchester City : Tutto può cambiare in soli tre giorni. A dimostrarlo è stato il Chelsea, che, crollato contro il Wolverhampton, è riuscito, dopo sole 72 ore, a sconfiggere - e a tenere a zero - la corazzata ...

Chelsea-MAnchester City - impresa compiuta per Sarri : 'Felice di battere Guardiola - non capita spesso' : ... più che soddisfatto Maurizio Sarri , che al termine dell'incontro ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport. Ieri in conferenza avevi detto di chiedere a qualcun altro come battere ...

Premier League - Chelsea-MAnchester City 2-0 : Sarri batte Guardiola : LONDRA - Niente Sarriball ma una vittoria all'italiana. Il Chelsea riscrive la sceneggiatura della Premier League battendo, 2-0, il Manchester City nel big match del 16esimo turno, costringendo i ...

Premier League - Sarri : 'Il Chelsea? Subito dopo MAnchester City e Liverpool' : 'Manchester City e Liverpool, secondo me, sono da primi due posti nella Premier League, poi ci siamo noi e almeno altre quattro squadre pronti a giocarci i posti che garantiscono la partecipazione ...

Totti come Sarri - Anche lui nella Treccani : nasce il neologismo 'Tottilatria' : "Un capitano, c'è solo un capitano". E via di cori, sciarpate e applausi. Se andate all'Olimpico - non per forza in Curva Sud - sentirete ancora questo coro dagli spalti. Tutto per De Rossi? anche, ma ...

