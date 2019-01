Analisi Tecnica | Shanghai Index del 2 01 2019

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 3/01/2019 : Chiusura del 3 gennaio Lieve ribasso per l' Hang Seng Index , che chiude in flessione dello 0,26%. Analizzando lo scenario dell' indice della Borsa di Hong Kong si evidenzia un ampliamento della fase ...

Borse - 5 grafici per capire dove vanno i listini secondo l' Analisi tecnica : I rendimenti del Bund e del T Bond I TASSI USA E QUELLI TEDESCHI Confronto normalizzato su base 100 tra il rendimento del Bund decennale e il T-Bond decennale Infine il mondo del reddito fisso. Il ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 2/01/2019 : Chiusura del 2 gennaio Seduta moderatamente positiva per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che ha chiuso in rialzo a 128,3. Tecnicamente, il Future sul BTP è in una fase di ...