Altroconsumo | Vodafone miglior operatore La classifica delle compagnie mobile | Iliad il

Vodafone migliore operatore in Italia secondo Altroconsumo : seguono Tim - Wind-Tre e Iliad : Una recente indagine eseguita dalla nota rivista di informazione 'Altroconsumo', con i risultati esposti sulla sezione 'Inchieste' di gennaio 2019, sostiene come Vodafone sia il migliore operatore telefonico Italiano. I parametri di valutazione hanno riguardato in particolar modo la velocità in download, quella in upload e il tempo di apertura delle pagine browser. Dopo l'indagine di OpenSignal di ottobre 2017, anche 'Altroconsumo' conferma come ...