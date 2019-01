Allerta Meteo Venerdì 4 Gennaio | nella notte irrompe il 2° nucleo freddo dai Balcani | è

Maltempo - confermata l’Allerta Meteo in Puglia : peggioramento nella notte - neve a quote basse : Un peggioramento sensibile delle condizioni Meteorologiche è previsto per la notte in Puglia. La Protezione civile della Regione conferma l’arrivo di neve anche a quote basse e nelle zone costiere mentre oggi e la notte scorsa ha interessato le aree interne del Subappennino dauno e del Gargano nel foggiano e soprattutto la Murgia barese (in maniera copiosa Santeramo, Altamura, Gravina, Toritto, Cassano), oltre che le aree interne del ...

Allerta Meteo : riunione di Sindaci e Prefetto - obbligo di catene sulla A29 : Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è svolta una riunione del Comitato Operativo Viabilità, presieduto dalla Dott.ssa Valeria Ferrante, per l'attivazione di idonee misure di intervento ...

Allerta Meteo Molise : criticità arancione per neve : Il Molise continua ad essere stretto nella morsa del gelo e neve. Nel pomeriggio la Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta arancione anche per la giornata di domani 4 gennaio e per le successive 24-30 ore. Si prevedono infatti ancora nevicate da deboli a moderate anche al livello del mare, fino ad abbondanti a quote collinari e montane. Il Molise bloccato da copiose nevicate, temperature polari e mareggiate. Da ieri sera in tutta ...

Ondata di gelo e neve : scatta l’Allerta Meteo in Puglia : Peggiorano le condizioni in tutta la Puglia e la Prefettura di Bari non perde tempo: diramato subito l’avviso di allerta gialla che parte dalle 20:00 di questa sera e dovrebbe estendersi per le successive 24 ore. L’arrivo del vento artico ha colpito tutto il meridione, ormai posto sotto costante controllo. Anche il mare risulta essere molto mosso con rischio burrasca in diverse zone. I danni non sono pochi: parte il disagio per i ...

Allerta Meteo - Messina e Reggio Calabria si preparano alla NEVE : Prefetture mobilitate [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Fa sempre più freddo nello Stretto di Messina: la temperatura è crollata agli attuali +8°C pomeridiani, e continua a soffiare un forte vento di tramontana che ha sfiorato i 60km/h nelle raffiche odierne più forti. Il cielo continua a presentarsi nuvoloso, dopo i rovesci di NEVE tonda che stamattina hanno portato le prime brevi nevicate (senza accumulo) a Reggio Calabria e in alcune zone di Messina. Dopotutto il maltempo di ...

Allerta Meteo Abruzzo : attivata la colonna della Protezione Civile : A seguito dell’avviso di condizioni metereologiche avverse emesso del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dell’avviso di criticità del Centro Funzionale d’Abruzzo con previsione di fenomeni nevosi fino a basse quote, la Sala Operativa Regionale ha posto in preAllerta la colonna Mobile regionale di Protezione Civile. Dal pomeriggio di ieri 2 gennaio 2019, a seguito del progressivo calo delle temperature e ...

Allerta Meteo - gelo e neve al Sud : pesante avviso della Protezione Civile per Venerdì 4 Gennaio [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – La nostra penisola continua ad essere interessata dal flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che determina il persistere di forti venti al sud, una sensibile diminuzione delle temperature, con nevicate sul versante adriatico centro-meridionale fino al livello del mare e a quote molto basse sul resto del sud Italia. La situazione è critica nelle Regioni meridionali, con una vera e propria emergenza neve. Sulla ...

Meteo - è Allerta neve : ecco le regioni più a rischio : Crollo termico, gelo e adesso fiocchi. Il nuovo anno porta con sé un deciso cambiamento climatico e l’Italia si prepara all’arrivo della neve che – specie al Centro-Sud – potrebbe ricoprire diverse province del Paese con conseguenti disagi. Fino a tutta la giornata di venerdì 4 gennaio, spiegano infatti gli esperti de ilMeteo.it, molte città italiane verranno quindi coperte dal manto bianco. ecco, nel dettaglio, quali ...

Allerta Meteo Puglia : nuovo peggioramento - criticità “gialla” per vento e neve : La Prefettura di Bari ha diramato un nuovo avviso di Allerta Meteo codice giallo, valido a partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore: si prevedono possibili nevicate a tutte le quote con apporti al suolo da deboli e moderati, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte. Il peggioramento delle condizioni Meteo per vento e neve riguarda tutta la Puglia, dal Foggiano al Salento. Da questa ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per temperature estreme e gelate diffuse : “L’Emilia-Romagna è interessata da flussi di correnti fredde e secche. Nella mattinata di venerdì 4 si verificheranno gelate diffuse in pianura con temperature minime nelle aree rurali che raggiungeranno mediamente i -3/-4 gradi ed in alcuni casi anche valori inferiori, la temperatura media giornaliera prevista risulta inferiore alla soglia di 0 gradi in pianura e inferiore alla soglia di -3 gradi sui rilievi appenninici. ...

Allerta Meteo Sardegna : temperature sottozero e rischio ghiaccio : La Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un avviso di condizioni Meteo avverse, valido fino al mattino di dopodomani, sabato 5 gennaio, segnalando possibili gelate locali e invitando alla massima prudenza in auto, considerata la probabile formazione di ghiaccio sulle strade. Si prevede che le temperature minime scendano fino a -3°C, anche in pianura, nella notte, in ulteriore calo rispetto a quelle registrate nelle prime ore di ...

Allerta Meteo - il Sud Italia è nel FREEZER : arrivato il primo nucleo gelido - confermata la NEVE fin sulle coste nelle prossime 36 ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/14 ...

Allerta Meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...