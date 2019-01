Allerta Meteo | ondata di GELO e NEVE al Centro Sud | gli aggiornamenti notturni confermano

Allerta Meteo : storica ondata di freddo e neve in arrivo anche in Sicilia : Preparate la borsa dell'acqua calda. Un'ondata eccezionale di freddo è attesa in Sicilia per le prossime ore, con la neve anche a bassa quota. Chissà, forse si rivivranno alcune scene del dicembre del ...

Allerta Meteo - Prefettura dispone obbligo di catene sulle strade della Città Metropolitana di Reggio Calabria in vista della neve in arrivo : Nella serata odierna, si è tenuta, presso la Prefettura di Reggio Calabria, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità per disporre, in via preventiva, tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in seguito l messaggio di Allertamento Meteo, con previsione di abbondanti nevicate, anche a bassa quota, diramato dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale. Alla riunione hanno ...

Allerta Meteo a Salerno - previsti venti forti e neve a bassa quota : Salerno. La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso relativo a nevicate e gelate a partire dalle ore 20 di questa sera fino alle ore 20 di domani. Le precipitazioni, anche di ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per 3 e 4 Gennaio : gelo intenso e tanta neve al Centro/Sud - ecco i bollettini : Allerta Meteo – L’intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa annunciato ieri continua a interessare la nostra penisola determinando il persistere di una intensa ventilazione accompagnata da precipitazioni nevose sul Centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta Meteo Umbria : atteso sensibile calo delle temperature : temperature in “sensibile diminuzione” sull’Umbria il 3 gennaio per l’ondata di gelo che investirà gran parte dell’Italia. Sulla regione non sono comunque previste particolari nevicate, se non in montagna, secondo quanto emerge dal bollettino Meteo della Protezione civile dell’Umbria. Il cielo sarà poco nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone appenniniche al confine con le Marche e sui Sibillini dove ...

Allerta Meteo - inizia l’ondata di GELO : tanta NEVE al Sud nei prossimi 3 giorni - le Previsioni Regione per Regione [MAPPE e DETTAGLI] : 1/29 ...

Allerta Meteo Marche : nevicate sotto i 300 mt fino al 4 gennaio : Avviso di condizioni Meteo avverse nelle Marche fino al 4 gennaio per neve fino al livello del mare, vento forte, mare molto mosso e pericolo di “diffuse gelate” nelle ore notturne. Lo ha diramato la Protezione civile regionale. fino al 3 gennaio vi saranno “cumulate di neve sotto i 300 mt fino ai cinque centimetri, soprattutto sui settori centro-meridionali”. Per il 4 gennaio invece “le nevicate saranno diffuse su ...

Allerta Meteo Liguria - Arpal : venti di burrasca a 130 km/h - lo zero termico inizia a scendere : Il centro Meteorologico Arpal ha emanato l’avviso per “vento di burrasca forte da nord/nord-est, che caratterizza la giornata di oggi con raffiche attorno ai 130 km/h sui rilievi, a 100/110 km/h localmente lungo la parte centrale della costa regionale. Moto ondoso in rapido aumento fino a molto mosso, localmente agitato sulle coste del ponente regionale. Lo zero termico ha iniziato a scendere, e nella nottata arriverà al suolo in alcune ...

Allerta Meteo - grande ondata di gelo imminente tra Balcani e Sud Italia : tanta neve e temperature fino a -15°C sotto le medie [MAPPE] : 1/24 ...

Allerta Meteo in Campania : arrivano neve e gelo - : La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo per nevicate e gelate a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani. Come preannunciato nella ...

Allerta Meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

Allerta Meteo - la prima del 2019 : La prima Allerta meteo dell'anno Da mezzogiorno di oggi, mercoledì 2, alla mezzanotte di domani, giovedì 3 gennaio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'Allerta meteo numero 1, per vento ...

Allerta Meteo Campania : freddo intenso - neve e gelate in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per neve e gelate valido a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani: avrà inizio stasera un periodo di intenso freddo, con gelate e nevicate anche a quote basse per la Campania. Già dalle 20 si prevedono precipitazioni locali prevalentemente nevose inizialmente oltre i 300 metri che poi, col passare delle ore, si estenderanno a tutte le ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : vento forte - mare agitato e temperature sottozero : “Dalle ore pomeridiano-serali di oggi mercoledì 2 gennaio l’approfondimento di un minimo depressionario in area adriatica centro-meridionale determinerà l’afflusso di correnti fredde settentrionali. Per la giornata di mercoledì 2 gennaio sono previsti: 1) venti fino a molto forti da nord-nord/est ( Beaufort 8 62-74 Km/h ) sulla Romagna meridionale, in particolare sul Riminese in graduale attenuazione nella notte/prime ore del ...