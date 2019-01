Addio alla nonnina di Parella Maria Maddalena | aveva 104 anni

Addio alla banconota dei "misteri" : Niente di meglio che della banconota da 500 euro per l'economia sommersa, una delle migliori in circolazione nel mondo per quanto riguarda il rapporto tra leggerezza e valore. Per fare un milione ...

Addio alla banconota da 500 euro : Verso l'Addio alla banconota da 500 euro . Dal 27 gennaio 2019, 17 delle 19 banche centrali nazionali dei rispettivi paesi dell'area dell'euro. infatti, cesseranno di immettere in circolazione ...

Italia - Addio : quattro ritratti di talenti under 30 in fuga dalla Penisola : Con quell'aereo Vincenzo, che ha una laurea in Scienze politiche e una specialistica in Economia, ha raggiunto Pechino , dove ha trovato lavoro come consulente manageriale per Mercedes Benz. La ...

Il 2018 dello sport : dalla Francia campione all'Addio ad Astori : X Le immagini più belle dello sport del 2018 2018, un anno spettacolare Federer, selfie con l'aragosta Federer, selfie con l'aragosta Collari d'Oro 2018: ecco il meglio dello sport italiano Collari d'...

Addio alla sceneggiatrice Iaia Fiastri : ... la Fiastri ha accompagnato il 'suo' Aggiungi un posto a tavola per oltre 40 anni, vedendolo crescere fino a diventare un kolossal da più di 30 edizioni e 15 milioni di spettatori in mezzo mondo. '...

Morta per influenza suina e meningite : Addio alla giovane giornalista - aveva 26 anni : Bre Payton collaborava con la rivista conservatrice 'The Federalist' e con FoxNews. Si è ammalata improvvisamente in...

Addio alla commediografa Iaia Fiastri : 12.28 E' morta a Roma Iaia Fiastri, commediografa e sceneggiatrice. Aveva 84 anni. Nata a Roma nel 1934, ha cominciato la sua carriera scrivendo per il cinema e collaborando con Pasquale Festa Campanile e Dino Risi. La sua attività si è però maggiormente concentrata sul teatro, con il sodalizio trentennale con Garinei e Giovannini, firmando alcune delle celebri commedie musicali, da "Aggiungi un posto a tavola" ad "Alleluja brava gente", a ...

Pallavolo – Coming out - bacio e… Addio : Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono lasciate : Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono lasciate, dopo il Coming out dell’azzurra e il bacio al Palaverde di Treviso è addio tra le due pallavoliste Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono dette addio. La pallavolista azzurra, che aveva parlato della sua omosessualità dopo l’avventura ai Mondiali di Giappone in cui l’Italia si è classificata seconda (LEGGI QUI L’INTERVISTA), ha rotto con la collega e fidanzata Kasia per ...

Damiani dice Addio alla Borsa Una storia di risparmio spremuto : Damiani in deciso rialzo in Borsa dopo l'annuncio di un'Opa volontaria totalitarila finalizzata al delisting del titolo annunciata da Leading Jewels, holding controllata dalla famiglia Damiani che nel 2007 aveva incassato oltre 42 milioni di euro con il collocamento, mentre ora non spenderà neppure 12 milioni per ritirare il titolo. Negli anni il flottante si è ridotto dal 35,1% al 16,74%, mentre la crisi del settore ...

Volley - Egonu torna single : Addio alla Skorupa : Paola Egonu e Kasia Skorupa, fine di un amore. L'unione, svelata dall'opposto di Novara non più tardi di un mese e mezzo fa , si è sciolta poco prima delle festività natalizie. A pesare, dicono i più ...

Basket – Coach Brown dice Addio alla Fiat Torino : risoluzione consensuale : risoluzione consensuale tra Coach Brown e Fiat Torino. Guida tecnica affidata a Paolo Galbiati coadiuvato da Stefano Comazzi. Separazione consensuale tra il Coach Larry Brown e la Fiat Torino. Dopo aver analizzato la situazione della squadra, si legge in una nota, le parti, nell’interesse di entrambe, hanno deciso di comune accordo, di interrompere la collaborazione.La squadra è stata affidata alla guida tecnica di Paolo Galbiati ...

Kimi Raikkonen omaggiato da Shell per il suo Addio alla Ferrari : Le riprese della sua ultima pubblicità vengono intervallate da filmati che mostrano l'ex campione del mondo 2007, l'ultimo a vincere in Formula 1 con Ferrari. L'omaggio di Shell al finlandese Kimi ...

Caccia alle balene - il Giappone dice Addio alla Commissione internazionale e riprende le catture a scopo commerciale : Il Giappone uscirà dall’International Whaling Commission (ICW), la Commissione internazionale per la Caccia alle balene, con l’obiettivo di riprendere la Caccia per scopi commerciali a luglio 2019. Una decisione annunciata nel corso di una conferenza dal capo di gabinetto Yoshihide Suga ma nell’aria da tempo. D’altronde già a settembre scorso il Giappone aveva proposto di revocare il divieto nel corso del vertice annuale dell’Iwc in Brasile. La ...

Addio alla disegnatrice Grazia Nidasio : 17.29 E' morta a Certosa (Pavia) la celebre disegnatrice Grazia Nidasio. Nata a Milano nel 1931, la sua storia si incrociò con quella del Corriere dei Piccoli dove fu assunta negli anni '60. Quando dal Corrierino nacque il Corriere dei Ragazzi, le storie adolescenziali di Valentina Mela Verde furono pubblicate con grande successo sulla nuova rivista. Tra gli altri suoi personaggi, quello di Scaramacai.