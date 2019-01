A Roma c' è un quartiere che respira diossina E nessuno risponde alle domande dei

Roma - casa in fiamme al quartiere Flaminio : Un imponente incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al quarto piano di via Sacconi . Sul posto 3 automezzi dei vigili del fuoco, e un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno sgomberato ...

Roma - crolla muro nel quartiere della movida : nessun ferito : Dopo il crollo, è iniziata una lunghissima notte di lavoro per i vigili del fuoco . Come riporta Il Messaggero , mentre polizia locale e carabinieri si occupavano della viabilità, i pompieri hanno ...

Roma - crolla muro nel quartiere della movida : tanta paura - nessun ferito | Guarda le foto : A cedere, con un grande boato, è stato un tratto perimetrale di Villa Mercede, nel quartiere di San Lorenzo

La procura di Roma sta indagando per disastro colposo in merito all’incendio nel deposito di rifiuti del quartiere Salario : La procura di Roma ha avviato un’indagine per disastro colposo in merito al grande incendio iniziato martedì 11 dicembre nell’impianto di trattamento dei rifiuti nel quartiere Salario, a Roma. I magistrati hanno richiesto il sequestro di parte della struttura – resa

Roma - 140 bambini nel palazzo occupato senza corrente da novembre. Maestre : “Lavorare per farli restare nel quartiere” : Una delle occupazioni storiche di Roma, quella dell’Hotel 4 stelle sulla via Prenestina, è stata colpita lo scorso 10 novembre da un incendio che ha portato alla chiusura di alcune stanze dell’Hotel. Gli occupanti sono circa 460 persone di cui 141 sono bambini, quasi tutti stranieri, molti di etnia rom. Dal giorno dell’incendio non hanno luce, tagliata per questioni di sicurezza ma mai ripristinata. Il Comune ha fatto un ...

C’è un incendio nell’impianto di riciclo dei rifiuti del quartiere Salario a Roma : Ha prodotto un densa nube di fumo, visibile anche a chilometri di distanza: i Vigili del fuoco sono ancora al lavoro

A Roma Natale solidale - il quartiere di Monteverde guarda Amatrice : Si alterneranno spettacoli di danza moderna della scuola Moonwalkacademy, alle danze Ottocentesche di Tracce di danza, con musiche e costumi dell'epoca. La compagnia teatrale Gli Innominabili di ...

La Polizia ha chiuso tre negozi nel quartiere Pigneto di Roma per gravi carenze igieniche : Continuano i controlli straordinari di Polizia amministrativa disposti dal Questore Guido Marino, nel quartiere Pigneto. Gli agenti del Commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, coadiuvati dagli Ispettori della Asl Roma 2, hanno ispezionato numerosi locali ed esercizi pubblici presenti nella zona, dediti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Oggetto dei controlli anche la verifica del rispetto ...

Il controverso impianto di riciclo del quartiere Salario a Roma produce più rifiuti di quanti ne recuperi - dice l’ARPA : Secondo una relazione dell’ARPA del Lazio, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, il controverso impianto di riciclo del quartiere Salario a Roma produce più rifiuti di quanti ne recuperi. Intorno all’impianto, di proprietà di AMA, la società che gestisce i

Roma - apre lo store Ikea dentro Eataly nel quartiere Ostiense : Il nuovo negozio pop up del design svedese all'interno della sede, da poco rinnovata, di Eataly in quello che una volta era l'Air terminal

Roma - a San Lorenzo un altro quartiere è possibile. Grazie all’architettura : A San Lorenzo – nello stesso quartiere dove è stata uccisa la sedicenne Desirée Mariottini, vittima di sbandati e spacciatori che occupavano l’immobile di Via dei Lucani che doveva essere oggetto di una riqualificazione mai avvenuta e che da anni ristagna in un degrado untuoso – esiste anche un’altra realtà: coraggiosa, civile, che merita di essere raccontata. In questo stesso quartiere, a 400 metri da quel luogo ...

Roma - rapina un supermercato nel quartiere Aurelio ma perde la pistola e fugge. Arrestato dalla polizia : pistola alla mano, ha rapinato un supermercato in via dei Satolli, all’Aurelio, minacciando i dipendenti ed impossessandosi di alcune centinaia di euro contenute nella casse. Poi è fuggito all’esterno ma, inseguito da alcuni passanti, è caduto a terra perdendo la pistola e parte dell’incasso. Subito sono giunte sul posto le pattuglie del Reparto Volanti che, da un sopralluogo effettuato, sono riuscite ad individuare nelle ...