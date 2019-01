5 serie tv per iniziare il 2019 con i migliori propositi

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

serie B - Giudice Sportivo : sette calciatori fermati per un turno : MILANO - Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha emesso il comunicato con le sue decisioni dopo la diciannovesima ...

serie A - Giudice Sportivo : due giornate a Marusic e Meite - stop per Suso che salta la Supercoppa Juve-Milan : Due giornate di squalifica ad Adam Marusic, Lazio, e Soualiho Meite, Torino, . E' questa la sanzione più pesante decisa dal Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della ...

serie A - Marusic e Meite squalificati per due giornate : Pugno duro del giudice sportivo che ha comminato due turni di squalifica a Marusic e Meite, entrambi espulsi nel corso di Lazio-Torino di sabato scorso. Il laziale paga - secondo il responso del ...

serie A - le decisioni del Giudice sportivo : Marusic 2 giornate - Suso salta la Supercoppa : Marusic 2 giornate, Suso salta la Supercoppa, il Giudice sportivo si è espresso in merito all’ultima giornata di campionato Il Giudice sportivo si è espresso in merito ai calciatori squalificati per la prossima giornata di campionato. Suso e Piatek saranno entrambi out, ma il milanista sconterà la squalifica in Supercoppa Italiana. Ecco di seguito tutte le decisioni per quanto concerne la Serie A. SOCIETA Il Giudice ...

serie B - il sondaggio : le squadre in pole per la promozione e la rivelazione del campionato : Il campionato di Serie B continua a regalare spettacolo ed in attesa della ripresa è arrivato il momento dei bilanci. Il Lecce può essere considerato la sorpresa, il giovane bresciano Tonali il calciatore rivelazione, Palermo e Verona in A, mentre per il terzo posto testa tra Brescia e Lecce. Sono queste le previsioni secondo un sondaggio promosso dall’ITALPRESS con tutti i tecnici di Serie B. La squadra di Liverani ha ottenuto 12 ...

Basket - 13ª Giornata serie A – I provvedimenti disciplinari per le gare del 30 dicembre 2018 : I provvedimenti disciplinari della 13ª Giornata della Serie A di Basket: ammende per Trento, Bologna, Pesaro e Trieste Emesso il comunicato sulle sanzioni riguardandi le gare del 30 dicembre 2018 valevoli per la 13ª Giornata della Serie A. Ecco le ammende inflitte ai club del massimo campionato italiano: DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri. SEGAFREDO BOLOGNA. Ammenda di ...

Juventus - per Alex Sandro 31 partite in serie A senza sconfitte nel 2018 : Tra i tanti record segnati dalla Juventus nel 2018 , ne spicca anche uno personale: Alex Sandro è il calciatore che ha giocato più partite di Serie A nell'anno solare appena finito senza mai perdere. ...

serie A - i top per il centrocampo : Zaniolo il predestinato - il futuro è di Bentancur : La Serie A è entrata nella fase importante, è il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata del 2018. La Juventus continua il momento magico, per il momento è ancora imbattuta in campionato, solo due pareggi nelle partite contro Genoa ed Atalanta. Il Napoli sta disputando una stagione entusiasmante, è l’unica squadra in grado di lottare per le posizioni altissime della classifica, per il resto si preannuncia grande spettacolo ...

La media spettatori in serie A al termine del girone di andata è di 25.500 - il tre per cento in più della passata stagione : Secondi i dati raccolti da Stadiapostcards ed elaborati dall’Osservatorio Calcio Italiano, al termine del girone di andata di Serie A la media spettatori registrata tra i venti stadi del campionato è pari a 25.500: il 3,2 per cento in più rispetto al dato