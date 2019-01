3 gennaio 1954 | la storia di quel finto primo annuncio della televisione italiana

blogo

Giornata importante per la RAI, che compie 65 anni. Il 3 gennaio 1954 la Rai diede ufficialmente inizio alle trasmissioni, che partirono alle 11.30 con lo storico annuncio di Fulvia Colombo. Di quel momento non esistono reperti originali. Le immagini disponibili negli archivi della tv di Stato non sono altro che il frutto di un fedele remake recitato dalla stessa Colombo nel 1964, in occasione delle celebrazioni del decennale.