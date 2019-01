150 euro di sconto per una bici nuova | ecco dove

"Basta voti al buio e il tetto di 150mila euro per gli appalti senza gara è contro la nostra storia" : "Basta voti al buio e il tetto di 150mila euro per gli appalti senza gara è contro la nostra storia". Lo dice a Repubblica, Elena Fattori, la senatrice del M5S sotto procedimento da parte dei probiviri per il mancato voto di fiducia sul decreto sicurezza. "Possono espellermi - avverte -, ma io non mi dimetto". Sulla manovra spiega: "Ho detto che è l'ultima cosa che voto al buio e lo confermo. C'era il rischio dell'esercizio ...

MOLFETTA. ORDINANZA CONTRO I BOTTI : ANCHE A CAPODANNO MULTE FINO A 150 EURO : L'ORDINANZA vieta l'utilizzo di fuochi pirotecnici 'ad effetto esplodente benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale', fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati tenuti da ...

Morra : “Appalti senza gara a 150mila euro? Si rischia di favorire la mafia” : "In merito all'innalzamento della soglia di valore per l'affidamento diretto dei lavori pubblici, non posso che esprimere grave preoccupazione. Preoccupazione condivisa anche dall'Anac. Questo innalzamento preoccupa tutte le realtà antimafia. Da Presidente della Commissione Antimafia mi adopererò per promuovere modifiche". Così Nicola Morra (M5S), presidente della Commissione antimafia."Questo innalzamento - prosegue Morra - ...

Manovra - il presidente Antimafia Morra : “Con appalti senza gara a 150mila euro si sottovaluta rischio di favorire la mafia” : “Innalzamento della soglia di valore per l’affidamento diretto dei lavori pubblici? Grave preoccupazione. E’ stato sottovalutato il rischio di favorire le organizzazioni mafiose”. Poche ore dopo l’approvazione della Manovra tra le polemiche per ritardi e slittamenti, il presidente M5s della commissione Antimafia Nicola Morra è intervenuto per criticare la norma inserita nel provvedimento che fa passare da 40mila a 150mila ...

Pensioni : confermati tagli a quelle d’oro e blocco parziale di quelle sopra i 1500 euro : Nel maxiemendamento interamente sostitutivo della legge di bilancio, confermato il taglio delle Pensioni d'oro e lo stop alla rivalutazione delle Pensioni sopra i 1500 euro, con un meccanismo a scalare diviso in 4 fasce. Per finanziare quota 100 Pensioni ci sono 4 miliardi di euro, il governo prevede l'adesione dell'85% degli aventi diritto.Continua a leggere

Radja Nainggolan - clonato assegno da 150mila euro : doveva coprire le perdite al casinò del centrocampista dell’Inter : Qualche settimana fa, andando a uno sportello della sua banca, Radja Nainggolan ha scoperto che qualcuno era riuscito a copiare i codici del suo libretto degli assegni e rubargli 150mila euro. Dalla denuncia della truffa, di cui scrivono La Stampa e La Gazzetta dello Sport, è emersa però anche un’altra realtà: stando a quanto scrivono i due quotidiani, uno degli assegni clonati al centrocampista dell’Inter serviva infatti a coprire ...

Nainggolan ed il vizietto del gioco d’azzardo : 150mila euro da pagare al casinò e l’assegno viene clonato : Radja Nainggolan alle prese con un caso di contraffazione che lo vede protagonista, un assegno destinato al casinò di Montecarlo è stato clonato ed incassato Radja Nainggolan è stato protagonista di una truffa da 150mila euro, legata al suo vizio per il gioco d’azzardo. Il calciatore dell’Inter, secondo la ricostruzione de La Stampa, avrebbe sporto denuncia ai carabinieri di Milano a seguito della clonazione di un assegno da ...

Imprenditore offre lavoro per 1500 euro al mese e dice di non trovare nessuno : riceve oltre 4mila candidature : Da tempo sta cercando una persona per far crescere la sua azienda ma Francesco Casile, piccolo Imprenditore nel settore della moda, sostiene di non riuscire a trovare qualcuno che sia in...

Manovra - la soglia per l’affidamento diretto degli appalti passa a 150mila euro : Da 200mila a 150mila euro. Questo è il frutto della mediazione interna al governo sulla soglia per l’affidamento diretto degli appalti pubblici. Nel vertice di domenica, su proposta della Lega, si era ipotizzata una soglia fino a 200mila euro, ma poi il M5s ha frenato e la misura è stata limitata al 2019. Quindi per il prossimo anno, “nelle more di una complessiva revisione del codice degli appalti“, per la Pubblica ...