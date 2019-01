XI JINPING | CINA RIUNITA A TAIWAN | ANCHE CON LA FORZA Pechino agli Usa

Riunificare Cina e Taiwan - Xi JINPING vuole andare avanti con le buone o con le cattive : Xi Jinping vuole la riunificazione fra Cina e Taiwan con ogni mezzo. Non esclude nemmeno l'uso della forza se necessario. Pechino vuole una riunificazione pacifica, ma non intende lasciare spazio "ad attività separatiste", ha affermato il leader cinese parlando nella solenne cornice della Grande Sala del popolo, sede del parlamento di Pechino."I cinesi non combattono i cinesi", ha affermato Xi, sottolineando che la riunificazione pacifica ...

Cina : Xi JINPING ricorda a Trump necessità di cooperazione : Il risultato sono stati enormi benefici per i due popoli e un notevole contributo a pace, stabilità e prosperità del mondo, ha aggiunto. Trump ha inviato un suo messaggio di congratulazioni in ...

Nord Corea tra le promesse degli Usa e il legame con la Cina : Kim è diventato un alleato strategico per Trump e Xi JINPING : Una calma apparente regna sulla penisola Coreana. Più il tempo passa e più la Corea del Nord si avviCina alla Corea del Sud. Eppure ogni volta che la definitiva pacificazione del Regno eremita sembra a portata di mano il traguardo si allontana. Tanta attesa, promesse vaghe, pochi fatti concreti. La diplomazia prosegue senza sosta ma non tutto dipende da Pyongyang e Seul. O almeno non solo dai due governi Coreani. Gli attori in gioco, infatti, ...

Cina - focus su politica estera nel discorso di Capodanno del presidente Xi JINPING - : "Il mondo intero ha visto la velocizzazione dei passi della Cina verso le riforme e l'apertura, ha rilevato la determinazione del popolo cinese ad attuare con fermezza ed impegno la linea riformista ...

Cina - Xi JINPING : continueremo con le riforme e ad aprire il paese : Roma, 31 dic., askanews, - La Cina continuerà con le sue riforme di mercato e aprirà le sue porte al mondo pure in un contesto geopolitico che è sfidante. L'ha promesso oggi il presidente della Repubblica popolare Xi Jinping nel suo discorso per il nuovo anno trasmesso dalla televisione di stato CCTV.

CINA - XI JINPING : 'ORA NUOVO MIRACOLO ECONOMICO'/ Presidente annuncia riforme : ma nel Governo cresce malumore : CINA, i 40 anni delle riforme del mercato. Il Presidente Xi JINPING spiega: "Nessuno può dirci cosa fare o cosa non fare"

Il 'China first' di Xi JINPING - discorso da superpotenza : 'Nessuno può dire alla Cina quello che deve fare' : Il presidente cinese ricorda i 40 anni di apertura e riforme inaugurate da Deng e promette 'un nuovo miracolo economico che impressionerà il mondo'

Cina - Xi JINPING celebra i 40 anni delle riforme del mercato : PECHINO - Se la speranza era capire dove andrà la Cina , in uno degli snodi più delicati della sua storia recente, la platea è stata delusa. Ma guerra commerciale e frenata dell'economia sono problemi a cui si penserà da domani. Quello che Xi Jinping voleva fare oggi nella Grande Sala del Popolo, nell'anniversario dei 40 anni delle riforme di mercato che hanno liberato la ...

