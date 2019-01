WTA Brisbane – Niente da fare per Petra Kvitova | la ceca sconfitta in due set dall’estone

WTA Brisbane – Tennis e animali! Strani incontri per Naomi Osaka : il koala è dolcissimo - ma il serpente… [GALLERY] : Impegnata nel WTA di Brisbane, Naomi Osaka ha fatto la conoscienza di alcuni animali tipici del luogo durante una simpatica ‘gita’ nella natura Come spesso accade a queste latitudini, i Tennisti impegnati nei primi tornei sul cemento australiano si ritagliano del tempo per dedicarsi a delle vere e proprie escursioni in mezzo alla natura. Naomi Osaka, impegnata nel WTA di Brisbane, ha fatto la conoscienza di due animali tipici ...

WTA Brisbane – Kvitova e Osaka non steccano all’esordio : Stephens sconfitta da Konta : Tre top 10 del tennis femminile all’esordio a Brisbane: vittorie per Kvitova e Osaka, Stephens sconfitta da Konta al primo turno Il primo giorno del 2019 porta con sé una grande ventata di aria fresca e i primi match di tennis del nuovo anno. Sul cemento del WTA di Brisbane subito in campo tre top 10 del tennis femminile, con il primo ko a sorpresa. Abbandona il torneo al primo turno la ex campionessa US Open Sloane Sthepens (n° 6 WTA), ...

Tennis – WTA Brisbane - avanzano Bertens e Pliskova : l’olandese e la ceca accedono agli ottavi : agli ottavi di finale del torneo WTA di Brisbane accedono tra le altre anche Kiki Bertens e Karolina Pliskova Sul cemento del Tennyson Tennis Centre di Brisbane in Australia, si sta disputando uno dei primi tornei di stagione. Tra le grandi protagoniste della competizione anche Kiki Bertens e Karolina Pliskova, che hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale del Brisbane International. Kiki Bertens ai sedicesimi di finale ha ...

WTA Brisbane 2019 : presenti sette delle prime dieci al mondo. Assente Camila Giorgi : La stagione 2019 del tennis femminile esordisce subito con un torneo Premier, quello che si disputa a Brisbane in contemporanea con l’ATP 250 che quest’anno gode della presenza di Rafael Nadal e Andy Murray. Se tra gli uomini ci sono tre top ten, tra le donne il conteggio aumenta a sette, con una particolarità: Simona Halep, Angelique Kerber e Caroline Wozniacki, le prime tre del mondo, non ci sono, perché non in campo (la rumena), ...