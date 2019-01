Wall Street | previsto tonfo in avvio I titoli sotto la lente

Wall Street - Capodanno tra le perdite peggiori dal 2008. Ma brinda alle Ipo tech attese nel 2019 : VIDEO / Per saperne di più ---> L'economia Usa ha il vento in poppa, perché Wall Street crolla? Price/earnings delle imprese È anche - anzi forse soprattutto - prevista una frenata dalla marcia degli ...

Wall Street - Capodanno tra le perdite peggiori dal 2008. Ma brinda alle Ipo tech attese nel 2019 : Il Dow Jones ha archiviato i dodici mesi con una flessione del 5,6 per cento. Peggio ha fatto il più allargato e rappresentativo Standard& Poor's 500, arretrando del 6,2 per cento. E in ritirata ha battuto anche il tecnologico Nasdaq, patria di titoli abituati ad essere all'avanguardia, in ribasso del 3,9 per cento....

Wall Street dopo i botti di Capodanno - ecco 19 Titoli BUY : ... come in molti temono, la crescita dell' economia a stelle e strisce tenderà a rallentare. I Titoli delle società candidate al rimbalzo per il prossimo anno In altre parole, i Titoli maggiormente ...

Wall Street 2019 : in arrivo incertezza e volatilità anormale : "Penso che stiamo per vedere tempi molto difficili a causa delle tante cose negative che stano accadendo e a causa dell'economia indebolita". Uno dei primi problemi? Il debito. Il debito societario ...

Wall Street fa capriole. JPMorgan : si sale - ma solo senza Fed : La persistenza dell'incertezza sull'esito della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e sulla portata dei suoi effetti frenati per l'economia. Lo scontro politico sul fronte interno tra Donald ...

Wall Street ad alta volatilità - l’Europa chiude pesante. Milano -1 - 8% : A Piazza Affari vendite sulle banche e sulla galassia Agnelli, fatta eccezione per i titoli della Juventus che oggi hanno debuttato sul Ftse Mib, insieme a quelli di Amplifon, anch'essi in controtendenza rispetto al listino. Fuori dal paniere principale precipita Carige dopo stop ad aumento...

Così Uber prepara lo sbarco a Wall Street con i bilanci in rosso : ... di cui è stato ad una decina d'anni facendola diventare una delle più grandi agenzie di viaggio online al mondo, con il fatturato passato dai 2,2 agli 8,7 miliardi 2016. Oltre a preparare il ...

