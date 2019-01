Vittorio Feltri | Sergio Mattarella ricalca i discorsi dei predecessori

Vittorio Feltri devasta Alessandro Di Battista : "Dopo il virus Ebola..." - umiliazione definitiva : Nuova lezione di Vittorio Feltri: come umiliare Alessandro Di Battista. Gira voce che l'ex deputato M5s inventatosi inviato in Centro America, dopo la campagna elettorale per le elezioni europee di maggio, non rimarrà in Italia. Lo stesso Fatto quotidiano che gli paga gli esotici reportage assicura

Vittorio Feltri - l'indiscrezione di Luigi Bisignani : 'Perché con lui Matteo Salvini deve stare attento' : Soprattutto, conclude sibillino Bisignani, 'se la politica non lo capisce botte da orbi. Ne sa qualcosa Silvio Berlusconi , tra loro è odio e amore, e deve stare attento Matteo Salvini , che Feltri ...

Vittorio Feltri : Buon anno del cavolo - il 2019 parte col piede sbagliato : La tradizione impone lo scambio degli auguri in vista del nuovo anno, e anche noi, conformisticamente, ci adeguiamo benché consapevoli che si tratti di una ipocrisia: il 2019 non sarà migliore del 2018, probabilmente si rivelerà peggiore per vari motivi, il primo dei quali consiste nel fatto che i g

Vittorio Feltri - il calcio è diventato peggio della politica : Il calcio mi sembra più rimbambito della politica. C' è chi vuole sospendere il campionato o almeno chiudere gli stadi al pubblico perché un tizio, non molto raccomandabile, tifoso dell' Inter, è stato travolto, lontano dal campo di gioco, da un Suv napoletano, ed è morto. Ma che c' entrano gli inte

Vittorio Feltri inchioda Giuseppe Conte : "Perché tace sui soldi alla Camorra" : Per raccontare quel che sta succedendo in Parlamento ci vorrebbe uno sceneggiatore di film western, capace di descrivere le peggiori scazzottate e risse nei saloon nei quali a malapena il pianista veniva risparmiato dalle pistolettate dei cowboy. Noi modesti cronisti assistiamo sgomenti alle scene q

Vittorio Feltri - una tristissima verità su calcio e ultras : 'Cosa serve per evitare altre morti stupide' : Non lo scopriamo noi che il calcio è lo sport più divisivo, non solo in Italia bensì in tutto il mondo. Genera sentimenti di odio profondo e accende le violenze peggiori. Non sempre, per fortuna, però spesso. L' ultimo caso eclatante è avvenuto mercoledì prima della partita Inter-Napoli: un ...

'Lo amo - è il nerazzurro più forte di sempre' : Vittorio Feltri - confessione calcistica : Cristiano Doni, lo so per certo, non ha mai venduto partite ma ne ha vinte tante con merito, perché è stato il più grande calciatore dell' Atalanta di ogni tempo. Questa non è una mia opinione, bensì ...

"Lo amo - è il nerazzurro più forte di sempre" : Vittorio Feltri - confessione calcistica : Cristiano Doni, lo so per certo, non ha mai venduto partite ma ne ha vinte tante con merito, perché è stato il più grande calciatore dell' Atalanta di ogni tempo. Questa non è una mia opinione, bensì la fotografia della realtà. Il fatto che egli sia stato bistrattato nei tribunali e ingiustamente co

Vittorio Feltri a Matteo Salvini : "Rimettiti in riga e manda i grillini a fare in cu***" : Della manovra ho capito poco e di questo poco non condivido nulla. Il governo vuole aiutare i poveri, quelli che lavorano in nero e non denunciano un euro, e allo scopo sottrae soldi agli italiani rendendoli tutti più poveri. Operazione fantastica. Tasse a iosa, siamo al trionfo del fisco, altro che

Vittorio Feltri a Matteo Salvini : 'Rimettiti in riga e manda i grillini a fare in cu***' : Della manovra ho capito poco e di questo poco non condivido nulla. Il governo vuole aiutare i poveri, quelli che lavorano in nero e non denunciano un euro, e allo scopo sottrae soldi agli italiani ...

Manovra - Vittorio Feltri e la profezia sui giornalisti : "Finiremo tutti ai domiciliari" : Poche parole per andare dritto al punto. A parlare, su Twitter, è Vittorio Feltri. Il quale scrive: "In Turchia buttano i giornalisti in galera, in Italia li mandano a casa, cioè agli arresti domiciliari. Un passo avanti". Una frase sarcastica e amara con cui il direttore punta il dito contro i tagl

Vittorio Feltri : 'Sconvolto da Matteo Salvini che regala due miliardi alla Sicilia' : alla Lombardia e al Veneto che, tramite un referendum svoltosi nell' ottobre del 2017, hanno votato per ottenere la autonomia amministrativa regionale , non si concede ciò che il popolo ha chiesto con ...

Vittorio Feltri : "Sconvolto da Matteo Salvini che regala due miliardi alla Sicilia" : alla Lombardia e al Veneto che, tramite un referendum svoltosi nell' ottobre del 2017, hanno votato per ottenere la autonomia amministrativa regionale, non si concede ciò che il popolo ha chiesto con il proprio sacro suffragio. Lo Stato nega ogni libertà. Esso se ne infischia della volontà dei citta

Vittorio Feltri : Salvini e Di Maio regalano 80 milioni alla Rai. 'Il certificato della loro stupidità' : Mentre il governo si intorcina, non riesce neanche a copiare la manovra che gli ha scritto l' Europa, d' altronde è zeppo di semianalfabeti e ha difficoltà oggettive a capire cosa sta combinando, ...