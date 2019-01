“Violentata da mio fratello mentre i nostri genitori erano al piano di sotto” | la storia

fanpage

: Il mio amico della storia che ho raccontato, che chiamerò I, mi ha promesso che arriverà puntuale alla fermata. Io… - paervinca : Il mio amico della storia che ho raccontato, che chiamerò I, mi ha promesso che arriverà puntuale alla fermata. Io… - nico97ros : Io non ce la faccio più, mia madre che viene violentata sia fisicamente che verbalmente per anni da mio padre ora d… - Shiria16 : @pensamax @honeyciuffy @NewMoon92900776 @han_xiaolu @nuvoladilacrime Allora è evidente che non le è chiaro cosa int… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Olivia, nome di fantasia di una ragazza di 22 anni di Lancashire, ha raccontato alla stampa inglese le violenze subite da parte delmaggiore da quando aveva 3 anni e lui 6. "Usava utensili per il trucco, mascara e spazzole per i capelli. Mi ha rubato la verginità e l'infanzia, spero non distrugga anche il mio futuro".