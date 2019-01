Video integrale del Capodanno a Bari su Canale5 con le esibizioni di Ermal Meta | Irama

optimaitalia

: Rivedi il discorso di fine anno del Presidente #Mattarella, il video integrale ?? - Quirinale : Rivedi il discorso di fine anno del Presidente #Mattarella, il video integrale ?? - PratiCristian : RT @Quirinale: Rivedi il discorso di fine anno del Presidente #Mattarella, il video integrale ?? - topo1966 : RT @Quirinale: Rivedi il discorso di fine anno del Presidente #Mattarella, il video integrale ?? -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Ilsuè ora disponibile con unnel quale sarà possibile rivedere tutte ledegli artisti coinvolti sul palco di Piazza della Prefettura, proprio di fronte al Teatro Piccinni nel quale si sono svolti i collegamenti in collaborazione con i dj di Radio Mediaset. Una serata all'insegna della musica del momento, quella condotta da Federica Panicucci, che non ha mancato di ospitare anche alcune delle vecchie glorie del passato come gli ex Pooh Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, che hanno riportato sul palco la musica del gruppo a due anni dalla conclusione del progetto dopo 50 anni di successi. Importante anche la presenza di, che ha riscaldato la piazza con alcuni dei brani del suo ultimo album, come Dall'alba al tramonto, ma anche con Vietato Morire, che ha cantato a quasi due anni dal successo riscosso sul palco del ...