Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO REGOLARMENTE ATTIVE LE LINEE FERROVIARIE Roma SULMONA E AVEZZANO ROCCASECCA DOPO LE VERIFICHE NELLA NOTTE DEI TECNICI DI RFI A SEGUITO DELLA SCOSSA DI TERREMOTO DI IERI SERA IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE STRADE DELLA Regione UNICA SEGNALazioNE SULL’A1 Roma NAPOLI INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA SETTEBAGNI E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA NEL QUADRANTE NORD, NEL DETTAGLIO IN VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO; NEI PRESSI DEL RACCORDO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE, NEI PRESSI DI VITINIA; E NELLA CAPITALE SI STA SVOLGENDO LA TRADIZIONALE “FESTA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE, NEI PRESSI DI VITINIA; E NELLA CAPITALE SI STA SVOLGENDO LA TRADIZIONALE “FESTA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE. IN QUESTO PRIMO GIORNO DEL NUOVO ANNO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; REGOLARE ANCHE IL SERVIZIO DELLE FERROVIE Roma-LIDO, Roma-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE E DELLE LINEE A B E B1 DELLA METROPOLITANA; SULLA LINEA A RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE 22. A CERVETERI. PER LA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE 22. A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE (DA LEGGERE SETTE TONNELLATE E MEZZO) ” CHE NON POTRANNO CIRCOLARE DALLE 9 ALLE 22. A Roma, DALLE ORE 11.00 FINO A CESSATE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio PRUDENZA SULLA SR 509 SULLA FORCA D’ACERO, PER IL GHIACCIO TRA IL KM 15 E IL 9+680. EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 8.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio PRUDENZA SULLA A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. CONTINUA LA FESTA DI Roma CHE TERMINERA’ ALLE 21 DEL 1 GENNAIO 2019 LE STRADE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08 | 15
VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08:15 (Di mercoledì 2 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE DI Roma COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UN AUTOMOBILE, SI CIRCOLA SU DUE CORSIE INOLTRE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO IN FUNZIONE I MEZZI SPARGISALE SULLE REGIONALI CASTRENSE E DELLA VANDRA PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE SONO REGOLARMENTE ATTIVE LE LINEE FERROVIARIE Roma SULMONA E AVEZZANO ROCCASECCA DOPO LE VERIFICHE NELLA NOTTE DA PARTE DEI TECNICI DI RFI A SEGUITO DELLA SCOSSA DI TERREMOTO DI IERI SERA RIMODULATE LE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA Roma LIDO, LE PROSSIME PARTENZE DA COLOMBO SONO ALLE 8.05- 8.20. 8.35 A Roma PER I LAVORI SEGNALIAMO LA CHIUSURA IN NOTTURNA IN FASCIA 22- 7 DEL MATTINO PREVISTE PER QUESTA NOTTE E LA PROSSIMA DELLA GALLERIA PITTALUGA PER ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08:15: VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08:15', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08:00: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 07:20… -
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