Verdi | il 2019 sarà davvero l’anno della svolta Anche per gli ecologisti italiani

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Facendo zapping tra i vari discorsi e pronunciamenti di fine anno dei grandi e semigrandi europei, e confrontandolo con quello, peraltro molto bello e diretto, di Sergio Mattarella, c’è un dato che balza agli occhi. Nelpiù caldo di sempre, in cui dati, scienza, evidenza empirica ci dicono esattamente cosa potrebbe succedere se non agiamo, macome è possibile farlo adesso in modo efficace e sostenibile, il Presidente parla di mille cose, ma non dell’urgenza di agire contro il clima sregolato. Non è un caso. Non ne ha parlato perché in Italia, e specificamente in Italia, si pensa che questo tema non stia nella testagente, non serva a conquistare consenso; non si ritiene che richieda scelte ed azioni urgenti,perché è troppo difficile da affrontare e risolverecon promesse facili da twittare.E, a differenza di ciò che succede in Germania, in Belgio o in ...