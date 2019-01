Usa | Trump scrive a leader Congresso per superare ostacolo shutdown

Repubblicani Usa - Mitt Romney attacca il presidente Trump : 'Non è all'altezza dell'incarico' : Romney ammonisce inoltre che "anche il mondo sta guardando" un'America che ha perso autorevolezza e che per riguadagnarla deve "sanare i fallimenti della politica interna", ad esempio con "...

Usa - Romney : Trump non è all'altezza : 6.20 Duro attacco dell'ex candidato presidenziale, Mitt Romney, al presidente Usa, Trump, in un'intervento pubblicato dal Washington Post. Secondo Romney, che giurerà giovedì come senatore e si propone come nuova voce critica del Grand Old Party, "il presidente non è stato all'altezza dell'incarico".Quella di Romney è una critica a tutto campo: "Farò sentire la mia voce contro dichiarazioni o azioni divisive, razziste, sessiste, anti ...

SIRIA - TRUMP CONCEDE 4 MESI PER RITIRO TRUPPE Usa/ New York Times - retromarcia dopo moniti militari : SIRIA, TRUMP CONCEDE 4 MESI per RITIRO TRUPPE Usa: NYT, retromarcia dopo moniti militari. Poi la lamentela su Twitter: 'Se lo avesse fatto un altro'.

Da Abu Mazen messaggio per Netanyahu e Trump : "GerUsalemme capitale eterna della Palestina" : "Non consentiremo ad alcuno di ordire complotti contro Gerusalemme. Gerusalemme resterà la capitale eterna dello Stato palestinese. Non consentiremo ad alcuno di svenderla, ne' permetteremo al presidente Donald Trump di venderla ad Israele": lo ha affermato la scorsa notte il presidente dell'Anp Abu Mazen aprendo a Ramallah le celebrazioni del 54° anniversario della costituzione di al-Fatah. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale ...

Nord Corea tra le promesse degli Usa e il legame con la Cina : Kim è diventato un alleato strategico per Trump e Xi Jinping : Una calma apparente regna sulla penisola Coreana. Più il tempo passa e più la Corea del Nord si avviCina alla Corea del Sud. Eppure ogni volta che la definitiva pacificazione del Regno eremita sembra a portata di mano il traguardo si allontana. Tanta attesa, promesse vaghe, pochi fatti concreti. La diplomazia prosegue senza sosta ma non tutto dipende da Pyongyang e Seul. O almeno non solo dai due governi Coreani. Gli attori in gioco, infatti, ...

Siria - Nyt : Trump concede ritiro truppe Usa in 4 mesi invece che uno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Gb - ambasciatore Usa : Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo la Brexit - : In occasione della commemorazione della fine della seconda guerra mondiale a maggio, "sarebbe un buon momento". Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo l'...

Usa - “shutdown” da nove giorni per lo scontro sul muro col Messico. Trump : “Non so quando il governo riaprirà” : È arrivato a nove giorni lo stallo dei negoziati per uscire dallo “shutdown” scattato il 22 dicembre dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione di Donald Trump sulla richiesta di fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. Richiesta a cui i democratici hanno fatto ferma opposizione. E il blocco parziale delle attività amministrative – il terzo durante il ...

Usa - MORTO BIMBO YEMENITA/ L'amore di una madre per suo figlio batte il muro di Trump : La mamma di Abdullah Hassan ha battuto il "travel ban" degli Usa ed è riuscita a tenere il BIMBO tra le braccia poco prima che morisse.

Usa - Graham assicura che Trump sta bene : 0.00 "Non è sotto assedio" ed è di "buon umore", aperto a un compromesso con i democratici per concludere lo shutdown. Così il senatore repubblicano Usa Graham parlando di Trump, da giorni barricato nella Casa Bianca dopo aver annullato le vacanze natalizie per il blocco delle attività amministrative. Graham, stretto alleato del presidente, auspica che i dem giungano a un accordo sui fondi per la sicurezza al confine con il Messico, ricordando ...

Bolsonaro come Trump - porterà l'ambasciata a GerUsalemme : l'annuncio di Netanyahu : 'Il presidente Jair Bolsonaro ha detto che trasferirà l'ambasciata del Brasile a Gerusalemme. La questione non è se ciò avverrà, ma quando'. Lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu, attualmente ...