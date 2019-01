: Usa, Romney: Trump non è all'altezza - NotizieIN : Usa, Romney: Trump non è all'altezza - ugothai2 : RT @Agenzia_Ansa: Usa, il repubblicano Romney attacca #Trump: non è all'altezza -

Duro attacco dell'ex candidato presidenziale, Mitt, al presidente Usa,, in un'intervento pubblicato dal Washington Post. Secondo, che giurerà giovedì come senatore e si propone come nuova voce critica del Grand Old Party, "il presidente non è stato all'dell'incarico".Quella diè una critica a tutto campo: "Farò sentire la mia voce contro dichiarazioni o azioni divisive, razziste, sessiste, anti immigrati, disoneste o distruttive per le istituzioni democratiche".(Di mercoledì 2 gennaio 2019)