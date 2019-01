Uovo esplode dopo la cottura in microonde | ragazza di 19 anni perde la vista per alcuni

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Rischiare di diventare ciechi solo per aver cotto unnel. È quanto successo alla 19enne inglese Courtney Wood che, come racconta il Mirror, stava preparando la colazione quando improvvisamente le è esploso in faccia l’che aveva appena estratto dal. “Avevo messo la pancetta nella padella e unin una caraffa nelper farlo cuocere, come avevo fatto altre volte. Ho tolto l’dal forno mapochi secondi mi è esploso in faccia, letteralmente. Il mio amico è arrivato subito e ha chiamato i soccorsi, gli hanno detto che dovevo andare direttamente al pronto soccorso. Stavo urlando dal dolore“, ha raccontato la, spiegando che, spaventata, è subito corsa a bagnarsi il viso con acqua fredda: è stato allora che si è resa conto che le era venuta una grande vescica sulla pelle.Subito è stata portata all’ospedale del ...