Uomini e Donne il serale | Maria De Filippi lascia il gradino a Gemma Galgani e Giulia De

Uomini e Donne - Ida Platano spiazza tutti con una novità : Ida Platano pronta a cambiare look dopo Uomini e Donne? Anno nuovo, nuovo look. Ida Platano ha chiesto consiglio ai suoi follower su Instagram, postando una foto (visibile in basso) in cui mostra un possibile cambio look. La protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island Vip starebbe pensando a un nuovo taglio di capelli? Dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, la dama potrebbe avere in serbo un altro cambiamento. Questa volta Ida Platano ...

Uomini E Donne. L’ex vincitrice del Grande Fratello Federica Lepanto - probabile tronista? Leggi l’indiscrezione : Uomini e Donne anticipazioni: Federica Lepanto lancia un appello a Maria De Filippi Nelle ultime settimane si è tanto parlato di Federica Lepanto e della fine della sua storia d’amore. L’ex vincitrice del Grande... L'articolo Uomini E Donne. L’ex vincitrice del Grande Fratello Federica Lepanto, probabile tronista? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Uomini e donne : Teresa ritorna da Andrea - Lorenzo e Luigi in crisi : Mancano pochi giorni al ritorno in onda di Uomini e donne. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi riaprirà di nuovo i battenti il prossimo lunedì 7 gennaio con la messa in onda della prima puntata di questo 2019 in programma, come sempre, alle ore 14,45. Le Anticipazioni rivelano che anche in questi nuovi appuntamenti del trono classico ci saranno un bel po' di colpi di scena e anche dei ritorni inaspettati per i tronisti che sono in ...

Uomini e Donne : Giulia De Lellis sbarca al serale su Canale 5 per le scelte (RUMORS) : Uomini e Donne, il popolare dating-show di Maria De Filippi, con il nuovo anno riserverà molte novità al suo pubblico, soprattutto per quanto riguarda il trono classico. La conduttrice, infatti, ha svelato che ci saranno nuove modalità per le scelte dei tronisti, che avverranno in un castello e non più in studio, e che andranno in onda in prima serata su Canale 5, presumibilmente a partire da febbraio. In queste ultime ore si stanno rincorrendo ...

Volley - il 2019 dell’Italia. Qualificazioni olimpiche - Europei e Nations League. Uomini a rischio Tokyo 2020 - donne per la scalata continentale : Il 2019 sarà un anno cruciale per le ambizioni dell’Italia della pallavolo, la stagione è davvero infarcita di appuntamenti e il calendario è estremamente ricco ma l’obiettivo principale di quest’anno sarà sostanzialmente solo uno: ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutto il resto passa in secondo piano, anche se al termine della stagione riservata alle Nazionali si disputeranno gli Europei nel rinnovato ...

I momenti più trash della tv nel 2018 : dal Gf Vip alle risse a Forum e Uomini e Donne : Sono stati tanti i momenti trash della tv nel 2018: dalla furiosa litigata di Ilary Blasi con Corona, a Nadia Rinaldi e il suo balletto sexy mentre era ipnotizzata fino alla rissa nello studio di U&D ...

Uomini e Donne oggi - Antonio si sbilancia a Capodanno : post a sorpresa per Teresa : Antonio Moriconi e Teresa Langella: una bellissima dedica dopo Uomini e Donne Non sappiamo se il post di Antonio Moriconi sia stato dedicato a Teresa Langella ma è lecito supporlo dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne che è stata registrata. Di cosa parliamo esattamente? Basta dare un’occhiata al post del corteggiatore per capirlo: tra […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Antonio si sbilancia a Capodanno: post a sorpresa per ...

Uomini e Donne anticipazioni : Federica Lepanto lancia un appello alla De Filippi : Uomini e Donne anticipazioni: Federica Lepanto lancia un appello a Maria De Filippi Nelle ultime settimane si è tanto parlato di Federica Lepanto e della fine della sua storia d’amore. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha avuto, infatti, una lunga e tormentata relazione con Gianfilippo. Belli e felici anche se spesso si notavano delle lunghe […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Federica Lepanto lancia un appello alla De ...

Atletica - BOclassic 2018 : dominio etiope a Bolzano - vincono Tamirat Tola tra gli Uomini e Netsanet Gudeta tra le donne : L’Etiopia conquista Bolzano: sia la corsa maschile che quella femminile della BOclassic sono state vinte da atleti del Paese africano. In particolare, tra gli uomini ha trionfato un Tamirat Tola in grande forma ed in grado di sfiorare il record della corsa. Il bronzo di Rio 2016 sui 10.000 metri (stessa distanza odierna) ha concluso la propria prova in 28’12”, a dieci secondi dal primato. Tra le donne, invece, il successo è ...

Uomini e Donne : Giulia e Andrea - Tina e Chicco tra le coppie che si sono lasciate nel 2018 : Il 2018 non è stato un anno fortunato per le coppie che si sono formate a Uomini e Donne: molti amori sbocciati grazie a Maria De Filippi, infatti, sono finiti proprio nel corso degli ultimi 12 mesi. sono ben dieci le unioni nate nel programma di Canale 5 ad essere naufragate: dal matrimonio di Tina Cipollari e Chicco Nalli alle separazioni tra Mattia e Vittoria, Mariano e ValenTina, Alex e Alessandro. La rottura che ha fatto più rumore tra ...

Uomini e Donne trono over : Ida ripensa a Riccardo - Sossio e Ursula di nuovo insieme : In attesa del ritorno in televisione del trono over di Uomini e Donne il 7 gennaio dopo la pausa natalizia, dal mondo dei social stanno giungendo delle novità su alcuni dei protagonisti (o ex) della trasmissione di Maria De Filippi. Ad esempio Ida Platano, su Instagram, in occasione della fine dell'anno ha pubblicato una "Stories" nella quale ha tracciato una sorta di bilancio del 2018, includendovi anche Riccardo Guarnieri, con il quale la ...

Uomini e Donne gossip - Mario Serpa : frecciatina a Claudio? La reazione dei fan : Mario Serpa, il bilancio di fine anno dell’opinionista di Uomini e Donne frecciatina di fine anno da Mario Serpa a Claudio Sona? Il gossip di Uomini e Donne non si ferma nell’ultimo giorno dell’anno, anzi con i bilanci dei protagonisti c’è molto di cui parlare! Anche Mario ha voluto scrivere un lungo post sul suo […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Mario Serpa: frecciatina a Claudio? La reazione dei fan proviene ...

Uomini e Donne news : le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 : Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 Il 2018 è stato un anno importante per delle ex protagonisti di Uomini e Donne. Alcune corteggiatrici sono diventate mamma per la prima volta mentre altre hanno accolto il secondo figlio. Una grande emozione per Maria De Filippi, sempre vicina alla […] L'articolo Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - il dramma segreto di Raffaella Mennoia : la malattia - il dolore e l'angoscia - ora svela tutto : Il dramma segreto di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne e braccio destro di Maria De Filippi. Dopo molti mesi, pubblica una foto che la ritrae con i cerotti alla gola dopo una delicatissima operazione chirurgica. Aveva cercato di mantenere il più stretto riserbo sul suo problema di salute