UNA VITA | anticipazioni puntata di giovedì 3 gennaio 2019

Anticipazioni UNA VITA trama puntate 7-11 gennaio 2019 : Blanca Bacia Diego Davanti a Samuel! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019: Simon sposa Adela. Ritorna Elvira! Ursula si oppone all’operazione di Samuel… Anticipazioni Una Vita: Ursula favorirà un incontro tra Blanca e Diego che si baceranno appassionatamente non accorgendosi della presenza di Samuel. Tra i fratelli Alday voleranno calci e spintoni… Elvira verrà ospitata dai Palacios, mentre Ursula verrà terrorizzata da strani ...

UNA fonte rivela : 'Olivia Newton-John ha poche settimane di vita a causa del cancro'. Il manager smentisce categoricamente : Olivia Newton-John Soltanto lo scorso 2017, Olivia, celebre in tutto il mondo per la sua interpretazione di Sandy in 'Grease' , aveva rivelato di avere un tumore al seno, dopo quello che aveva già ...

UNA VITA e Il Segreto sospese il 5 gennaio : il palinsesto della settimana : Le vacanze di Natale sono da sempre sinonimo di variazione di palinsesto per i programmi di Canale 5 che spesso ottengono maggiore spazio, mentre in altri casi vengono addirittura sospesi. È questo, ad esempio, il caso di Beautiful che è andato in pausa prima di Natale e tornerà sulla rete ammiraglia domenica 6 gennaio. A differenza di quanto accaduto per la soap americana, invece, Il Segreto e Una Vita hanno conquistato maggiore spazio, ...

UNA fonte rivela : 'Olivia Newton-John ha poche settimane di vita a causa del cancro' : Olivia Newton-John Soltanto lo scorso 2017, Olivia, celebre in tutto il mondo per la sua interpretazione di Sandy in 'Grease' , aveva rivelato di avere un tumore al seno, dopo quello che aveva già ...

Beautiful torna domenica 6 gennaio - puntate speciali anche di UNA VITA e Il Segreto : domenica 6 gennaio, giorno della Befana, tornerà su Canale 5 a partire dalle 14.00 Beautiful. Seguiranno un episodio di Una Vita e uno dedicato a Il Segreto.

Anticipazioni UNA VITA : MARIA LUISA rifiuta di sposare VICTOR - ecco perché : Clamoroso rifiuto in arrivo per VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) nelle prossime puntate italiane di Una vita!!! Come abbiamo già avuto modo di anticipare ai nostri lettori, il pasticciere riceverà un’inaspettata lettera dalla madre Juliana (MARIA Tasende) e tutto ciò lo spingerà ad accelerare il suo matrimonio con MARIA LUISA Palacios (Cristina Abad). Addentriamoci nei dettagli della storyline per comprendere meglio quello che ...

Demi Lovato ha condiviso UNA importante lezione di vita per il nuovo anno : Forza Demi! The post Demi Lovato ha condiviso una importante lezione di vita per il nuovo anno appeared first on News Mtv Italia.

UNA VITA Anticipazioni 2 gennaio 2019 : Diego e Blanca si baciano appasionatamente : Lasciati soli, i due giovani si lasciano andare alla passione e si buttano l'uno nelle braccia dell'altro.

Uomini e Donne - Ida Platano spiazza tutti con UNA novità : Ida Platano pronta a cambiare look dopo Uomini e Donne? Anno nuovo, nuovo look. Ida Platano ha chiesto consiglio ai suoi follower su Instagram, postando una foto (visibile in basso) in cui mostra un possibile cambio look. La protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island Vip starebbe pensando a un nuovo taglio di capelli? Dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, la dama potrebbe avere in serbo un altro cambiamento. Questa volta Ida Platano ...

Programmazione Beautiful - UNA VITA - Il Segreto : tutte in onda domenica 6 gennaio : Mancano solo pochi giorni alla fine delle vacanze natalizie e i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto sono ansiosi di scoprire se la Programmazione delle storie d'amore del pomeriggio di Canale 5 tornerà alla normalità. Dallo scorso 23 dicembre, infatti, Beautiful ha cominciato una lunga pausa proprio in un momento davvero molto interessante delle trame: qualcuno ha sparato a Bill Spencer, che è stato costretto ad un delicato ...

Esce l’Altlante della Felicità : per imparare dal mondo UNA VITA più serena : Ubuntu - SudafricaFair Go - AustraliaSaudade - BrasileMai pen rai - ThailandiaTapeo e Sobremesa - SpagnaWabi-Sabi - GiapponeKalsarikännit - FinlandiaCosta RicaJoie de vivre - CanadaFelicità Nazionale Lorda - BhutanUscire con gli amici e tirar tardi con le tapas come gli spagnoli regala un momento di Felicità, ma anche rintanarsi in casa con una birra (e in mutande) alla finlandese – il Kalsarikännit – può dare grandi soddisfazioni. ...

Anticipazioni UNA VITA prossima settimana : Samuel scoprirà il tradimento di Blanca : Non mancano i colpi di scena nelle nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap più seguite e amate della televisione italiana: Una Vita. Le trame di cui ci occuperemo di seguito fanno riferimento agli eventi che si verificheranno nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal sette all'undici gennaio dalle 14.10 alle 14.45. Le vicende di questa settimana gireranno intorno al ritorno di Elvira, alla riappacificazione di Antonito con la ...

Anticipazioni UNA VITA : Celia gravemente malata - Padre Telmo forse ha la cura : La nota soap opera Una Vita lascia sempre il telespettatore con il fiato sospeso. Molti sono i colpi di scena e diverse sono le novità che ci aspettano nelle Anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita che avremo modo di vedere in Italia solo tra qualche mese. Protagonisti sono Celia e Felipe poiché la donna rimane vittima della malattia di Hole, altamente contagiosa. Tuttavia, i due coniugi saranno aiutati da un noto personaggio: ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 2 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 606 e 607 di Una VITA di mercoledì 2 gennaio 2019 su Rete 4: Diego decide di andar via da Acacias per un po’ di tempo ma prima Ursula convince Samuel a partire per risolvere un problema con un cliente, in modo che Blanca e Diego possano restare soli. Suor Genoveva parla con Simon e lo avvisa di cosa significherà sposarsi con Adela, ma il ragazzo le assicura che è convinto di volerlo fare. Ramon eVITA il carcere ad ...