Una Vita Anticipazioni 2 gennaio 2019 | Diego e Blanca si baciano appasionatamente

Uomini e Donne - Ida Platano spiazza tutti con Una novità : Ida Platano pronta a cambiare look dopo Uomini e Donne? Anno nuovo, nuovo look. Ida Platano ha chiesto consiglio ai suoi follower su Instagram, postando una foto (visibile in basso) in cui mostra un possibile cambio look. La protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island Vip starebbe pensando a un nuovo taglio di capelli? Dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, la dama potrebbe avere in serbo un altro cambiamento. Questa volta Ida Platano ...

Programmazione Beautiful - Una Vita - Il Segreto : tutte in onda domenica 6 gennaio : Mancano solo pochi giorni alla fine delle vacanze natalizie e i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto sono ansiosi di scoprire se la Programmazione delle storie d'amore del pomeriggio di Canale 5 tornerà alla normalità. Dallo scorso 23 dicembre, infatti, Beautiful ha cominciato una lunga pausa proprio in un momento davvero molto interessante delle trame: qualcuno ha sparato a Bill Spencer, che è stato costretto ad un delicato ...

Esce l’Altlante della Felicità : per imparare dal mondo Una Vita più serena : Ubuntu - SudafricaFair Go - AustraliaSaudade - BrasileMai pen rai - ThailandiaTapeo e Sobremesa - SpagnaWabi-Sabi - GiapponeKalsarikännit - FinlandiaCosta RicaJoie de vivre - CanadaFelicità Nazionale Lorda - BhutanUscire con gli amici e tirar tardi con le tapas come gli spagnoli regala un momento di Felicità, ma anche rintanarsi in casa con una birra (e in mutande) alla finlandese – il Kalsarikännit – può dare grandi soddisfazioni. ...

Anticipazioni Una Vita prossima settimana : Samuel scoprirà il tradimento di Blanca : Non mancano i colpi di scena nelle nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap più seguite e amate della televisione italiana: Una Vita. Le trame di cui ci occuperemo di seguito fanno riferimento agli eventi che si verificheranno nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal sette all'undici gennaio dalle 14.10 alle 14.45. Le vicende di questa settimana gireranno intorno al ritorno di Elvira, alla riappacificazione di Antonito con la ...

Anticipazioni Una Vita : Celia gravemente malata - Padre Telmo forse ha la cura : La nota soap opera Una Vita lascia sempre il telespettatore con il fiato sospeso. Molti sono i colpi di scena e diverse sono le novità che ci aspettano nelle Anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita che avremo modo di vedere in Italia solo tra qualche mese. Protagonisti sono Celia e Felipe poiché la donna rimane vittima della malattia di Hole, altamente contagiosa. Tuttavia, i due coniugi saranno aiutati da un noto personaggio: ...

Una Vita - anticipazioni puntata di mercoledì 2 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 606 e 607 di Una VITA di mercoledì 2 gennaio 2019 su Rete 4: Diego decide di andar via da Acacias per un po’ di tempo ma prima Ursula convince Samuel a partire per risolvere un problema con un cliente, in modo che Blanca e Diego possano restare soli. Suor Genoveva parla con Simon e lo avvisa di cosa significherà sposarsi con Adela, ma il ragazzo le assicura che è convinto di volerlo fare. Ramon eVITA il carcere ad ...

Trame Una Vita : Ursula viene pugnalata gravemente da Olga : Nuovo appuntamento con le news su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che narra le vicende degli abitanti di un piccolo quartiere iberico. Ursula Dicenta, interpretata da Montserrat Alcoverro, sarà protagonista assoluta dei prossimi episodi italiani. La madre di Blanca, infatti, sarà pugnalata da Olga che giungerà ad Acacias 38 per vendicarsi di essere stata abbandonata in un bosco quando era solo una bambina. Una Vita: Blanca ...

Spoiler Una Vita : la ricomparsa di Elvira spiazza Simon - Samuel non vuole perdonare Blanca : Le vicende dello sceneggiato di origini iberiche Una Vita continuano ad intrigare i telespettatori italiani. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima Simon Gayarre rimarrà sconvolto durante il giorno più bello della sua Vita. Nello specifico a sconvolgere il figlio illegittimo di Susana Seler sarà il ritorno inaspettato di Elvira Valverde che rimetterà piede ad Acacias 38 al termine della cerimonia ...

Trame Una Vita : la corona reale sparisce nel nulla - Ursula nei guai : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice iberica Montserrat Alcoverro. La madre di Blanca, infatti, promuoverà un party in onore del marito ma qualcosa andrà storto. Una Vita: furto a casa di Ursula Ursula Dicenta sarà la protagonista delle nuove puntate di Una Vita. La nuova ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Casilda si allontana da Ceferino - Lolita litiga con Antonito : Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni della soap opera spagnola “Una Vita” ambientata nel piccolo quartiere di Acacias 38. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE fino al 4 gennaio 2019 Casilda Escolano farà un passo indietro dimostrando di non aver ancora superato il lutto del suo defunto marito Martin Enraje. In particolare la domestica, dopo essersi scambiata un bacio con una vecchia conoscenza della ...

Spoiler spagnoli Una Vita al 4/1/2019 : Telmo lascia Lucia per sempre : Le puntate iberiche della soap Una Vita trasmesse dal 31/12/20018 al 4 gennaio 2019, vedono protagonista Telmo, il nuovo parroco di calle Acacias ed il suo grande amore per Lucia, la cugina di Celia.Un sentimento che la veste indossata dall'uomo, rende però impossibile. Frate Guillermo, dopo essere giunto nella cittadina ed aver ascoltato padre Telmo nel segreto della confessione, lo inVita a comportarsi in modo diverso verso la ragazza. Liberto ...

Valentino Rossi - Una stagione 2019 a 40 anni (e non sentirli…). Il Dottore punta a migliorare il record di longevità : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...

Una Vita - anticipazioni : Ursula vuole che Blanca e Diego si avvicinino : Una Vita Settimana più corta, rispetto al solito, per la telenovela Una Vita: le vicende ambientate nel quartiere madrileno di Acacias andranno infatti in onda da stasera a venerdì 4 gennaio 2019. Negli episodi in oggetto, Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben Bernal) dovranno guardarsi le spalle dalle interferenze della terribile Ursula (Montserrat Alcoverro): quest’ultima, dopo aver intuito il legame tra i due ragazzi, vorrà far sì che ...

Una Vita - anticipazioni dal 7 all'11 gennaio : Elvira ritorna durante le nozze di Simon : Una vita, la popolare soap spagnola, torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 7 all'11 gennaio rivelano che Simon sposerà Adela, ma proprio al momento del sì, Elvira comparirà in chiesa. Intanto Antoñito confesserà al padre di amare Lolita e di volersi fidanzare ufficialmente con lei, mentre Samuel dopo aver scoperto Diego e Blanca baciarsi, litigherà col fratello e finirà in ...