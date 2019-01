Una storia lunga 200 anni | «I burattini sono cultura»

La nuova storia della lUna : Cina, India, Stati Uniti, Europa, riparte la corsa alla luna con un obiettivo finale: creare avamposti umani per fare il grande salto verso Marte

Il Segreto - la storia di Pepa/ Su Rete4 Una puntata speciale : il matrimonio - la dolce attesa e il parto : La storia di Pepa è la trama della puntata speciale de Il Segreto: su Rete 4 i capitoli più intensi della storia d'amore con Tristan, dal primo...

IL SEGRETO - LA STORIA DI PEPA/ Su Rete4 Una puntata speciale : da Tristan ad Aurora - passando per Francisca : Tristan e PEPA di nuovo protagonisti de il SEGRETO: su Rete 4 va in onda una puntata speciale di Capodanno tutta dedicata ai momenti clou del loro amore.

La storia dell’arbitro che fece sospendere Una partita per i cori discriminatori : Claudio Gavillucci è finito improvvisamente dalla Serie A ai campionati giovanili, ma non è detto che ci sia un nesso

Riparte il futuro - storia di Sara e della sua lotta per Una ricostruzione trasparente e partecipata a L’Aquila : I terremoti che hanno sconvolto l’Italia negli ultimi anni sono diventati occasione di arricchimento per molti imprenditori. L’emergenza, allentando le maglie dei controlli, ha favorito una corruzione ancora più inaccettabile, se mai si possa fare una classifica del livello di indignazione. La protagonista di questa storia è Sara Vegni che, dal basso, ha trovato un modo efficace di lavorare per la trasparenza, per rispondere alla domanda che con ...

Teatro Eliseo. "Miseria e nobiltà" - Una storia attuale. Recensione. : 13 " 19, da martedì a sab 10.00 " 19.00, dom 10 " 16 Via Nazionale 183 " 00184 Roma Biglietteria on-line www.TeatroEliseo.com e www.vivaticket.it Orario spettacoli : martedì, giovedì, venerdì e ...

Romina Power : la storia della sua famiglia diventa Una fiction : La storia della famiglia di Romina Power pronta a diventare fiction per la tv La storia della famiglia di Romina Power, oggi splendida 67enne, potrebbe presto diventare una fiction. A farlo sapere il settimanale Vero. Stando a insistenti voci di corridoio, già in primavera potrebbero cominciare i casting per poi proseguire, subito dopo, con le […] L'articolo Romina Power: la storia della sua famiglia diventa una fiction proviene da Gossip ...

NBA 2019 - Luka Doncic nella storia! Lo sloveno è il più giovane di sempre a segnare sette triple in Una partita : Nonostante la sconfitta contro i New Orleans Pelicans, Luka Doncic ha scritto un’altra pagina di storia in questa prima parte di stagione. Il giocatore sloveno sta facendo grandi cose con la maglia dei Dallas Mavericks, dimostrando una personalità e una capacità di adattarsi al gioco della NBA davvero fuori dal comune. nella sfida di questa notte il 19enne nato a Lubiana ha messo a segno sette triple diventando il più giovane nella storia ...

Damiani dice addio alla Borsa Una storia di risparmio spremuto : Damiani in deciso rialzo in Borsa dopo l'annuncio di un'Opa volontaria totalitarila finalizzata al delisting del titolo annunciata da Leading Jewels, holding controllata dalla famiglia Damiani che nel 2007 aveva incassato oltre 42 milioni di euro con il collocamento, mentre ora non spenderà neppure 12 milioni per ritirare il titolo. Negli anni il flottante si è ridotto dal 35,1% al 16,74%, mentre la crisi del settore ...

Rapporti Stato-Chiesa - Una storia lunga più di 70 anni. Le due sponde del Tevere tra passato e futuro : La fine dell’anno solare è sempre accompagnata dal discorso di fine anno del presidente della Repubblica italiana. Un momento prezioso, per la vita politica ma anche sociale del Paese, per tracciare un bilancio dei 12 mesi trascorsi e guardare al futuro. È anche un’occasione, ogni volta, per misurare la distanza metaforica tra le due sponde del Tevere: quella politica appunto, rappresentata dalle massime istituzioni dello Stato, e quella ...

In memoria di Mario Meinero. Una storia controcorrente : ... messaggio sociale e scienza. Citarlo fa capire l'immensità della figura di un uomo capace di irradiare energie positive a tutto campo. Mario Meinero, un ' orso cuneese ' che attribuiva alle amate ...

Piccole Donne : Una storia senza tempo che torna di moda decennio dopo decennio : Piccole Donne, il romanzo di Louisa Mary Alcott, è un testo di formazione evergreen, una storia senza tempo che racconta la vita di quattro sorelle nelle quali si sono riviste generazioni di bambine e di adolescenti, diventate poi Donne. Le scelte da affrontare, i sacrifici da fare, le rinunce e le vicende che le hanno accompagnate fino all’età adulta in un momento storico e in un luogo particolari: un paese dilaniato dalla Guerra di ...

Ben is back : Una storia di droga e di profondo amore materno : Ben Is back è una cronaca delle successive 24 ore, durante le quali riemergeranno molti brutti segreti dal passato a reclamare la loro vendetta. Il film esplora il dolore, il terrore e la vergogna di ...

Angeli - Una storia d'Amore/ Raoul Bova conquisterà il pubblico di Canale5? - oggi - 26 dicembre 2018 - : Angeli - Una storia d'Amore, la trama e il cast del film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 26 dicembre 2018 con Raoul Bova.