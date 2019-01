Una bomba per fermare il treno delle SS

I militari americani promettono di lanciare Una bomba a Times Square e si pentono - : Un comando strategico delle forze armate USA ha proposto scherzosamente di lanciare "qualcosa di più pesante" a Times Square, dove per il Nuovo anno si svolge la tradizionale cerimonia di abbassamento ...

Napoli - rubano un bancomat nella notte facendo esplodere Una bomba : Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa notte, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino ...

TERRORISMO - AEROPORTO AMSTERDAM EVACUATO PER ALLARME BOMBA/ Ultime notizie Olanda - polizia ferma Una persona : TERRORISMO, AEROPORTO AMSTERDAM EVACUATO per ALLARME BOMBA: Ultime notizia Olanda, la polizia ha fermato una persona in una sala partenze dello scalo.

Meghan Markle - scandalo mondiale : 'Droga in regalo al suo matrimonio' - Una bomba sulla famiglia reale : Il clima della spiaggia di Ochio Rios e l'estrazione degli ospiti, molti dei quali provenienti dal mondo dello spettacolo, hanno fatto il resto. Il Sun ha visionato delle mail in cui la stessa Meghan ...

Egitto - bus turistico colpito da Una bomba nei pressi delle piramidi : 4 morti : L'Egitto piomba nuovamente nel terrore dopo un periodo di relativa tranquillità. Ieri, nel pomeriggio (le 5 in Italia) è esplosa una bomba a pochi chilometri dal sito archeologico di Giza, colpendo un bus turistico e provocando quattro morti: tre turisti vietnamiti e una guida egiziana. L'ordigno conteneva una serie di biglie d'acciaio che si sono abbattute sul veicolo, danneggiandolo pesantemente. Stando ai primi rilievi effettuati dalle forze ...

Una fonte vicina a Verizon sgancia la bomba : i Google Pixel 3 Lite saranno lanciati in primavera : Una fonte vicina all'operatore americano Verizon riferisce che i Google Pixel 3 Lite saranno ufficializzati nella primavera del 2019 L'articolo Una fonte vicina a Verizon sgancia la bomba: i Google Pixel 3 Lite saranno lanciati in primavera proviene da TuttoAndroid.

La Francia è la Francia e Macron fa quel che vuole sul deficit - ma Parigi è Una bomba : Allora come ora, il terrorismo finanziario che ci auto-inculchiamo con la storia che saremmo la peste del mondo funge da pretesto per una politica fiscale devastante per l'economia. Non sapevamo fino ...

Previsioni Meteo - che succederà dopo Natale? ECMWF lancia Una bomba di freddo e neve - ma GFS non è d’accordo : inizia lo contro tra modelli : 1/32 ...

Allarme bomba al tribUnale di Genova : Allarme al tribunale di Genova dopo una telefonata, arrivata a un telefono interno del Palazzo di Giustizia, in cui si segnalava la presenza di una bomba. Sul posto è intervenuta la polizia che sta ...

"A Natale metto Una bomba a San Pietro" - arrestato terrorista somalo. Salvini : "Attenzione alta su mercatini" : Una bomba nella "chiesa più grande" d'Italia nel giorno di Natale o poco dopo, quando in quel luogo ci sono "il Papa e tanta gente, è pieno pieno pieno". E' quanto stava progettando il 20enne somalo ...

Terrorismo - il somalo arrestato voleva colpire Roma : «Una bomba a San Pietro il giorno di Natale» : Progettava di mettere bombe nelle chiese Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo fermato a Bari per Terrorismo. «Il 25 dicembre adesso è ravvicinato»....

Bari - fermato somalo affiliato all'Isis. "A Natale metto Una bomba a San Pietro" : fermato d'urgenza il ventenne Mohsin Ibrahim Omar. Nelle intercettazioni: "Tra il 24 e il 25 c'è tanta gente nella Basilica? Buono, buonissimo. L'attentato a Strasburgo? Chi uccide i cristiani è ...

Terrorismo - il somalo arrestato voleva colpire Roma : 'Una bomba a San Pietro il giorno di Natale' : Progettava di mettere bombe nelle chiese Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo fermato a Bari per Terrorismo. 'Il 25 dicembre adesso è ravvicinato'. 'Il 25 è Natale...dei ...

Bologna - Forza Nuova in piazza dopo bomba alla sede. Gli abitanti : “Non sapevamo nemmeno ci fosse Una sede” : Sabato mattina alcune decine di militanti di Forza Nuova sono scesi in strada a Bologna per manifestare dopo l’esplosione di un ordigno davanti alla sede del quartiere Borgo Panigale, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 dicembre scorso. E proprio lì davanti si è concluso il corteo, che ha sfilato tra i residenti molti dei quali ignari sia dell’attentato sia dell’esistenza della sede del movimento di estrema destra. Tra i manifestanti anche ...