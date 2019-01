Un talento al giorno – Leander Dendoncker | obiettivo di mercato della Roma

Un talento al giorno – Timothy Weah - il figlio d’arte dal grande futuro : Timothy Tarpeh Weah (New York, 22 febbraio 2000) è un calciatore statunitense, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale statunitense. È il figlio dell’ex calciatore e Presidente della Liberia George Weah oltre che fratello di George Jr. Cresciuto nei settori giovanili di New York Red Bulls e Paris Saint-Germain, il 3 luglio 2017 ha firmato il primo contratto professionistico con il club francese, di durata triennale. Ha ...

Un talento al giorno – Vincenzo Millico - il bomber del futuro : Vincenzo Millico è il nuovo talento del calcio italiano, un calciatore già grande protagonista e pronto per il ‘salto’. Si tratta di un attaccante che può ricoprire tanti ruoli reparto avanzato, da esterno a sinistra in un tridente, da prima punta ed anche da seconda punta, un calciatore completo. Millico ha recentemente rinnovato con il club granata fino al 2023 e si candida a diventare un punto fermo del Torino per le prossime ...

Un talento al giorno – Lovro Majer - ritorno di fiamma dei club italiani? : Lovro Majer è un calciatore croato, centrocampista della Dinamo Zagabria e della Nazionale Under-21 croata. Cresciuto nei settori giovanili di Dinamo Zagabria, Dubrava e Trnje, nel 2013 si trasferisce alla Lokomotiva Zagabria. Ha esordito in prima squadra il 30 giugno 2016, nella partita di andata del primo turno preliminare di Europa League vinta per 1-3 contro il FC Santa Coloma; in seguito si è subito affermato come titolare nel club ...

Un talento al giorno – Dayot Upamecano - difensore francese : Dayot Upamecano è un calciatore francese, difensore del RB Lipsia. talento precoce, viene considerato come uno dei migliori giocatori al mondo della sua annata. difensore centrale dal fisico imponente, abile in marcatura, è bravo nel gioco aereo e negli anticipi difensivi. Sa impostare l’azione ed è in possesso di un buon controllo palla; ciò gli permette di essere schierato anche come mediano. Per le sue caratteristiche è stato ...

Un talento al giorno – Frenkie de Jong - il nuovo fenomeno del calcio : Frenkie de Jong è un calciatore olandese, centrocampista dell’Ajax e della nazionale olandese. Inizia la carriera nelle giovanili del Willem II, viene richiamato dall’Ajax e nella stagione 2015-2016 viene aggregato allo Jong Ajax con cui realizza 2 reti in 15 presenze nel campionato di Eerste Divisie, la seconda divisione olandese. Nella stagione 2016-2017 gioca titolare con la squadra riserve dell’Ajax (31 presenze e 6 ...

Un talento al giorno – Marco Pissardo - il portiere dei record : Marco Pissardo è un portiere di grande talento, 20 anni, oggi estremo difensore del Monopoli, estremo difensore di grande prospettiva e che potrebbe regalare grosse soddisfazioni nelle prossime stagioni. Già diversi club di categoria superiore hanno messo gli occhi sul portiere, stagione in corso da protagonista e record incredibile: 4 reti al passivo in 10 partite, nessuno ha fatto meglio di così. Si tratta di un portiere scuola Inter, il ...

Un talento al giorno – Giovanni Di Lorenzo - ex Reggina adesso protagonista in Serie A : Giovanni Di Lorenzo è un calciatore italiano, difensore dell’Empoli. Cresciuto nella Lucchese, si trasferisce alla Reggina nell’estate del 2009. Con la maglia della squadra calabrese disputa un campionato allievi, vincendo il Torneo Internazionale Sanremo, e due campionati primavera di cui diventa capitano. Il 30 agosto 2017 si trasferisce all’Empoli, in Serie B, firmando un contratto triennale, adesso è protagonista in ...

Un talento al giorno – Federico Dimarco - difensore del Parma : Federico Dimarco è un calciatore italiano, difensore del Parma in prestito dall’Inter e della nazionale Under-21 italiana. Il suo ruolo originario è quello di esterno offensivo, ma in seguito viene arretrato nella posizione di terzino sinistro. Mancino di piede, si distingue per la capacità nei cross e la buona tecnica individuale. È stato inoltre capace di realizzare diversi gol, specialmente su calcio piazzato. Tale ...

Un talento al giorno – Ethan Ampadu - difensore del Chelsea : Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu è un calciatore inglese naturalizzato gallese di origini irlandesi e ghanesi, difensore del Chelsea e della nazionale gallese. difensore centrale dotato di forte personalità e abile nell’impostazione del gioco, è in possesso di un’ottima elevazione e di un buon senso della posizione. Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Rio Ferdinand. Cresciuto nel settore giovanile dell’Exeter ...

Nicholas Opoku è cresciuto nel Kumasi Corner Babies, nel 2016 si trasferisce al Berekum Chelsea, con cui disputa due stagioni. Acquistato nel 2017 dal Club Africain, il 13 luglio 2018 passa all'Udinese, legandosi al club friulano con un quadriennale.

Riccardo Marchizza nel 2006 si è trasferito dal settore giovanile della Tor Lupara, società in cui aveva iniziato a giocare, a quello della Roma, con la cui Primavera nell'arco di 2 stagioni vince un Campionato Primavera, una Coppa Italia Primavera ed una Supercoppa Primavera. Nella stagione 2016-2017 viene aggregato alla prima squadra, allenata da Luciano Spalletti. Esordisce con la maglia della Roma l'8 dicembre 2016,

Marco Tumminello cresciuto nell'Asd Città di Trapani e successivamente nel Palermo, nel 2012 passa al settore giovanile della Roma. Esordisce in Serie A il 6 gennaio 2016 sul campo del Chievo, entrando al 90° al posto di Alessandro Florenzi. Ottiene successivamente la sua seconda presenza con la maglia della Roma il 26 agosto 2017 nella sconfitta della squadra giallorossa contro l'Inter. Il 31 agosto 2017, nell'ultimo

Alessandro Plizzari dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan, a cui è approdato a 6 anni, ed essersi imposto come uno dei migliori talenti del vivaio rossonero (primo giocatore nato negli anni 2000 ad essere convocato in Serie A), nella stagione 2016-2017 viene aggregato alla prima squadra come terzo portiere. Il 4 luglio 2017 viene ceduto in prestito alla Ternana, militante in Serie B. Il 6 agosto 2017, a 17 anni, fa il suo

Marco Verratti è nato a Pescara, il 5 novembre 1992, è un calciatore italiano, centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana. spesso paragonato ad Andrea Pirlo, è considerato tra i migliori talenti europei della sua generazione, nonché uno dei centrocampisti più forti e completi al mondo. È il terzo giocatore nella storia della Nazionale Italiana, dopo Raffaele Costantino e Massimo Maccarone ad aver ricevuto la prima