Un tablet LG per il nuovo anno | che dispositivo sarà?

Sono questi i codici dei nuovi tablet e smartwatch Samsung per il 2019 : ... SM-T725X Galaxy Tab Pro , 2019, : SM-T510, SM-T515, SM-T510X, SM-T515X Galaxy Tab 4 , 2019, : SM-T250, SM-T255, SM-T250X, SM-T255X Galaxy Watch 2 : SM-R370, SM-R375, SM-R370X, SM-R375 Galaxy Sport : ...

Le migliori offerte di fine anno sono disponibili sul Play Store per smartphone - tablet e NVIDIA SHIELD TV : Le promozioni di fine anno sono disponibili nel Play Store e per un periodo di tempo limitato potrete approfittare delle migliori offerte dell'anno per app, giochi, film e altro ancora. Anche NVIDIA sta promuovendo NVIDIA SHIELD TV con una massiccia vendita di giochi Android sul Play Store puntando anche su titoli per dispositivi mobili ottimizzati per essere giocati sulla TV. L'articolo Le migliori offerte di fine anno sono disponibili sul ...

ROME Total War è disponibile per smartphone e tablet Android : ROME Total War è un gioco di strategia a turni in cui potrete lanciarvi alla conquista dell'Europa, del Nord Africa e dell'Est del Mediterraneo guidando una delle 19 fazioni presenti tra le quali Egitto, Galli, Britanni, Città greche, Macedonia e Iberia. Il gameplay offre la possibilità di dirigere gli affari economici, sociali e religiosi del vostro impero attraverso la Mappa Strategica della campagna. L'articolo ROME Total War è disponibile ...

Samsung : via alla certificazione per un tablet con Windows 10 : Il Tablet progettato da Samsung e alimentato da Windows 10, con nome in codice “SM-W737Y”, passa le certificazioni FCC e si avvicina alla produzione. Tablet Windows 10 La collaborazione tra Samsung e Microsoft sta dando i suoi frutti, portando alla realizzazione di un nuovo Tablet con a bordo Windows 10. La notizia, per molti, può risultare particolare se si va a considerare l’impegno di Samsung nell’ecosistema Android. Il mercato dei Tablet sta ...

I migliori tablet cinesi : performanti ed economici : Amazon.it Huawei MediaPad M5 10.8 Wi-Fi tablet 299 , 99 ' Vedi l'offerta Lenovo Tab 4 10 Plus: l'essenziale Il Tab 4 10 Plus è tutto fuorché un fuoriclasse nel mondo dei tablet ma dispone di un ...

Un anello per usare computer e tablet con due dita : Tante volte abbiamo assistito ad annunci che volevano mandare in pensione il caro e vecchio mouse in favore di soluzioni più innovative, in grado sulla carta di modificare le forme e velocizzare l’interazione uomo-macchina, salvo poi fallire il tentativo limitandosi a qualche presentazione a effetto. A provare a cambiare lo status quo ci prova Padrone, una startup svizzera guidata da Marc Speck, che ha sviluppato un anello ricco di sensori ...

Quattro tablet Android per fare bella figura coi regali di Natale : Il Natale si avvicina e come ogni anno moltissimi utenti acquisteranno prodotti di elettronica, per sé o da regalare. Ecco i nostri consigli per il Natale 2018 su smartphone Android, tablet Android, wearable (Wear OS o meno), power bank e cuffie/auricolari! L'articolo Quattro tablet Android per fare bella figura coi regali di Natale proviene da TuttoAndroid.

Un tablet braille per i non vedenti - premiata l’invenzione della dottoranda pisana : Il progetto della 26enne. che sta facendo il dottorato al dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa. è tra i vincitori dell’Innovation in Haptics Research. "La qualità della vita dei non vedenti dipende anche dall’avere accesso a contenuti testuali e grafici usando altri sensi, per esempio l’udito e il tatto" ha spiegato Gemma Bettelani.Continua a leggere

Innovazione - una dottoranda italiana progetta il tablet braille per non vedenti - : ... di Sarzana , La Spezia, , l'Innovation in Haptics Research, un finanziamento , fino a 10 mila dollari, a studenti di dottorato che propongono progetti innovativi nel campo dell'aptica, la scienza ...

Innovazione : dottoranda pisana progetta il tablet braille per non vedenti : Gemma Carolina Bettelani, 26 anni, di Sarzana, è tra i quattro vincitori del programma internazionale “Innovation in Haptics Research”, che prevede un finanziamento a studenti di dottorato che propongono progetti innovativi nel campo dell’aptica, la scienza che studia il senso del tatto. dottoranda al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, la studentessa svolge il suo lavoro al Centro di Ricerca dell’Università di Pisa “E.Piaggio”, che ...

Sbuca Apple Music per tablet Android : al momento in beta : Apple Music si apre anche ai tablet Android, anche se al momento solo in versione beta attraverso la release 2.7. La piattaforma di streaming Musicale della mela morsicata, disponibile da tempo immemore per gli smartphone equipaggiati con l'OS mobile di Google, è stata soggetta ad una piccola rivisitazione per adattarsi ai grandi schermi dei tablet Android, così da catturare nuove sottoscrizioni (l'ultima versione disponibile per gli smartphone ...

La guerra per il Tiberium approda su smartphone e tablet con Command & Conquer Rivals PVP : Command & Conquer Rivals PVP è un gioco di strategia in tempo reale in cui dovrete guidare il vostro esercito nella guerra per il Tiberium affrontando giocatori di tutto il mondo in battaglie uno contro uno. Potrete scegliere di schierarvi con il Global Defense Initiative oppure con la Fratellanza di Nod e completare le sfide giornaliere per ottenere ricche ricompense con cui migliorare comandanti, armi e abilità. L'articolo La guerra per ...

Apple Music aggiunge il supporto per tablet Android nella beta 2.7 : Apple Music nella versione beta 2.7 introduce dei miglioramenti, tra i quali l'aggiunta ufficiale del supporto per i tablet Android. Questa versione offre il supporto a una più ampia gamma di dispositivi Android, garantendo un'esperienza dello streaming Musicale di Apple migliorata per i tablet. L'articolo Apple Music aggiunge il supporto per tablet Android nella beta 2.7 proviene da TuttoAndroid.

Finalmente WhatsApp sui tablet Android - per iPad invece? : Che sia arrivato il momento di vedere ufficialmente WhatsApp per tablet? La questione si fa davvero interessante per quel che riguarda i dispositivi Android, a bordo dei quali finora era stato possibile usufruire del servizio di messaggistica istantanea soltanto per vie trasverse, ovvero installando l'APK manualmente. A partire dalla beta 2.18.367, come suggerisce WABetaInfo, la situazione pare essersi ribaltata, visto e considerato che ...