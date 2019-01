Ufficiale | Pulisic al Chelsea per 64 milioni di euro

Ufficiale : Pulisic al Chelsea per 64 milioni (da giugno) : Colpo per Sarri Il Chelsea spara il primo grande colpo di questo calciomercato invernale. Il club londinese ha infatti ufficializzato l’acquisto di Christian Pulisic, 20enne esterno offensivo del Borussia Dortmund. I tedeschi incasseranno 64 milioni di euro. L’operazione è stata formalizzata in queste ore, ma diventerà effettiva a partire dal prossimo primo giugno. Pulisic resterà a Dortmund in presito fino al termine della stagione, ...