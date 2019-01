Trump | mercati azionari saliranno

Usa - comitato di crisi contro l’emergenza mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Il Working Group on Financial Market che comprende dal Tesoro alla Federal Reserve e alla Securities and Exchange Commission, creato nel momento più nero all’indomani della grande crisi del 2008, si vedrà in giornata e rimarrà mobilitato...

Usa - convocato il comitato di crisi per tranquillizzare i mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Ma anche la guerra dichiarata da Trump al chairman della Fed Jerome Powell, che accusa apertamente di sabotare l'economia e la borsa con i graduali rialzi dei tassi di interesse. Mnuchin aveva già ...

La Fed vs Trump si trasforma in un Fed vs Mercati : Quello che avrebbe dovuto essere un incontro della Fed, si è trasformato in un importante evento, data la recente volatilità dei Mercati e le continue critiche del presidente Trump alla politica ...

Tensione sui mercati - gli investitori attendono le parole di Powell e l'incontro Trump-Xi : In quell'occasione, gli investitori cercheranno degli indizi sulla futura politica monetaria statunitense. Poi, sabato 1 dicembre, il presidente Donald Trump e la sua controparte cinese, Xi Jinping, ...

Trump : 'Molestie al presidente fanno venire mal di testa ai mercati' : Trump, @realDonaldTrump, 12 novembre 2018 Il mercato, dunque, viene ancora una volta utilizzato per influenzare una politica a favore del presidente: Trump aveva già mostrato lo stesso ...

Non solo Trump - anche mercati pensano che Fed sia in errore : ... l'acquisto di obbligazioni della Fed, o l'allentamento quantitativo, ha pompato migliaia di miliardi di dollari nel sistema bancario per sostenere l'economia dopo la crisi finanziaria. Ora, con l'...

Trump perde la Camera - mercati europei ai massimi di tre sedute : ... ma quello che conta per i mercati sono le misure che verranno implementate in materie come commercio, assistenza sanitaria, immigrazione e politica fiscale. L'indice paneuropeo EuroStoxx 600 ...

Elezioni USA : vittoria a metà per Trump - quali effetti sui mercati? : Il dato generale che emerge è di un'amministrazione non bocciata dagli americani, grazie anche all'ottima performance dell'economia americana con la disoccupazione ai minimi da quasi mezzo secolo, ...