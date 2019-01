Trump durissimo contro Mattis | L' ho licenziato io | cosa ha fatto per me?

ilgiornale

: SENATORE: NON E' ALL'ALTEZZA. PRESIDENTE: PENSI AD ALTRO Un durissimo attacco a Trump da parte di Mitt Romney, ex c… - parlamentonews : SENATORE: NON E' ALL'ALTEZZA. PRESIDENTE: PENSI AD ALTRO Un durissimo attacco a Trump da parte di Mitt Romney, ex c… - GianlucaAtzori1 : L’attacco durissimo di Mitt Rommey a #Trump prefigura una candidatura alle primarie del #Gop o una corsa come indip… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il presidente degli Stati Uniti Donaldtorna sulle dimissione di James.Il capo della Casa Bianca ha affermato di avere sostanzialmentel'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti. Durante un incon i giornalisti, poco prima di una riunione di gabinetto, il leader Usa ha attaccato duramente l'ex capo del Pentagono. E l'haproprio mentre accanto a lui sedeva il nuovo segretaro: Patrick ShanahanParlando diha tuonato: "haper me? Come hain Afghanistan? Non sono contento di quello chehain Afghanistan e non dovrei essere felice". "Cane Pazzo", come viene chiamatoin ambienti militari, ha rassegnato le dimissioni il 20 dicembre, subito dopo l'annuncio disul ritiro degli Stati Uniti dalla Siria. Ordine che comunque è stato firmato dal Segretario uscente.Una scelta che il capo del Pentagono ha ...