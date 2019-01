Tremenda gaffe di Caterina Balivo | Buon anno Frizzi!

Tremenda gaffe di Caterina Balivo : 'Buon anno Fabrizio Frizzi!' : A 'Vieni da me', Caterina Balivo si fa tradire dall'emozione del ricordo di Fabrizio Frizzi e gli augura 'Buon anno '. La Balivo stava intervistando Elisabetta Gregoraci quando le ha mostrato il video ...

L’Eredità - Insinna e pubblico increduli per la Tremenda gaffe : Clamorosa gaffe a L’Eredità . Ormai è d’abitudine che il quiz pre-serale di Raiuno regali perle al pubblico . Quello che è successo nella puntata di domenica 23 dicembre è stato allucinante. Si parlava di Puglia e a una delle domande il concorrente avrebbe dovuto rispondere “Ostuni”. Ma la sua risposta è stata agghiacciante. Il povero concorrente, che dopo la sua risposta è diventato lo zimbello di tutti (specie dei pugliesi), ora si starà facendo ...

Tremenda gaffe a L’Eredità : il concorrente liceale sbaglia tutti i verbi : Choc a L’Eredità. Quel che è successo nell’ultima puntata ha creato un vero e proprio sgomento. Gabriele, il concorrente, sembrava forte, fortissimo. Eppure, poi, lui, giovane liceale, è “caduto” proprio su una argomento che a scuola, alla sua età, è una costante. I verbi. E pensare che quando sono partite le domande sui verbi, il pubblico ha pensato che il ragazzo sarebbe stato avvantaggiato. E invece zero. Non solo non è stato avvantaggiato da ...