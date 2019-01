Trattative al via | su Sportitalia oltre 200 ore di diretta per il calciomercato

La Sampdoria verso la cessione. Anche Vialli nelle Trattative : Il Natale 2018, cioè domani, potrebbe essere l'ultimo di Massimo Ferrero presidente della Sampdoria. Indipendentemente dalle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'imprenditore, le ...

Pd - maggioranza renziani converge su Martina per le primarie : inviato Guerini per Trattative. Ma una parte è contraria : La riunione dei renziani, rimasti ‘orfani’ dopo il ritiro di Marco Minniti, per decidere quale candidato appoggiare alle primarie del Partito democratico, si è conclusa senza un accordo unanime. La maggioranza, però, ha deciso di appoggiare Maurizio Martina, inviando un ‘esploratore’, Lorenzo Guerini, a trattare con lui sul sostegno. Saltata quindi l’ipotesi di un proprio nome, che questa mattina era stato ...

Clima - al via domani la COP24 in Polonia : per il WWF “le Trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...

Clima - al via domani la COP24 in Polonia. WWF : “Le Trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...

Conte va a cena da Juncker : al via le Trattative con la Ue : Con loro ci sono il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , il vicepresidente della Commissione con delega all'Euro e alla Stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis , e il commissario agli Affari ...