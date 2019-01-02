Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO Traffico TRA LE USCITE ARDEATINA-RomaNINA; E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO Traffico TRA LE USCITE ARDEATINA-RomaNINA; E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INIZIA AD ESSERCI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ INTENSO A SUD CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA-RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E POI SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; IN CORSO LAVORI DI POTATURA, SULLA VIA SALARIA, CI SONO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INIZIA AD ESSERCI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ INTENSO A SUD CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA-RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E POI SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; IN CORSO LAVORI DI POTATURA, SULLA VIA SALARIA, CI SONO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Ragusa - riapertura via Roma al Traffico veicolare : riapertura di via Roma a Ragusa al traffico veicolare. Il no deciso di Mario Chiavola capogruppo Pd. Continua la polemica dopo la decisione di Cassì
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA VIA SALARIA, PER LAVORI IN CORSO, SI SONO FORMATE CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRATA IN CITTA’ E DALLA TANGENZIALE EST, A VIA DEI PRATI FISCALI IN USCITA. NON DISTANTE INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA VIA SALARIA, PER LAVORI IN CORSO, SI SONO FORMATE CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRATA IN CITTA’ E DALLA TANGENZIALE EST, A VIA DEI PRATI FISCALI IN USCITA. NON DISTANTE INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI VIA CAGLIARI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO. ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, IN ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI VIA CAGLIARI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO. ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, IN ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. AL FLAMINIO, PER UN INCIDENTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI NELL’AREA DELL’INCROCIO FORMATO TRA VIALE PINTURICCHIO E VIA FRANCESCO GAI. PROBABILI DISAGI ANCHE IN VIA DI PORTONACCIO, PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI PITTALUGA. CONTINUA INVECE AD ESSERE SCORREVOLE LA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. AL FLAMINIO, PER UN INCIDENTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI NELL’AREA DELL’INCROCIO FORMATO TRA VIALE PINTURICCHIO E VIA FRANCESCO GAI. PROBABILI DISAGI ANCHE IN VIA DI PORTONACCIO, PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI PITTALUGA. CONTINUA INVECE AD ESSERE SCORREVOLE LA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. AL FLAMINIO, PER UN INCIDENTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI NELL’AREA DELL’INCROCIO FORMATO TRA VIALE PINTURICCHIO E VIA FRANCESCO GAI. PROBABILI DISAGI ANCHE IN VIA DI PORTONACCIO, PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI PITTALUGA. CONTINUA INVECE AD ESSERE SCORREVOLE LA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19:30 (Di mercoledì 2 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA IL GRA E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE, AUTO IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ESTERNA, PER IL SOLO Traffico CI SONO CODE TRA LE USCITE APPIA- RomaNINA; ATTENZIONE POI A UN INCIDENTE NEL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI ALL’ USCITA DI CASTRO PRETORIO POSSIBILI DISAGI PER UN SECONDO INCIDENTE AVVNUTO IN VIA DELLO STATUTO SIAMO NEI PRESSI DI PIAZZA VITTORIO; AL QUARTIERE TESTACCIO, DA OGGI AL PROSSIMO 5 GENNAIO, LAVORI PER RIQUALIFICARE IL MANTO STRADALE DI VIA GALVANI; CAMBIA LA VIABILITA’ ANCHE NELL’AREA CIRCOSTANTE; CHIUSO ...
romadailynews
PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Nomentana (Complanare), fra Via Val Chisone e Via Val d'Aosta divieto di transito e regolazion… - da640 : RT @CesareSacchetti: Papa Francesco:'troppi a Roma in condizioni indegne, è schiavitù.' Molti di quegli uomini sono africani immigrati ille… - romadailynews : Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D… -
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