Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 02-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INIZIA AD ESSERCI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ INTENSO A SUD CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA-RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E POI SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; IN CORSO LAVORI DI POTATURA, SULLA VIA SALARIA, CI SONO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Ragusa - riapertura via Roma al Traffico veicolare : riapertura di via Roma a Ragusa al traffico veicolare. Il no deciso di Mario Chiavola capogruppo Pd. Continua la polemica dopo la decisione di Cassì
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA VIA SALARIA, PER LAVORI IN CORSO, SI SONO FORMATE CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRATA IN CITTA’ E DALLA TANGENZIALE EST, A VIA DEI PRATI FISCALI IN USCITA. NON DISTANTE INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA VIA SALARIA, PER LAVORI IN CORSO, SI SONO FORMATE CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRATA IN CITTA’ E DALLA TANGENZIALE EST, A VIA DEI PRATI FISCALI IN USCITA. NON DISTANTE INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI VIA CAGLIARI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO. ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, IN ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI VIA CAGLIARI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO. ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, IN ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. AL FLAMINIO, PER UN INCIDENTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI NELL’AREA DELL’INCROCIO FORMATO TRA VIALE PINTURICCHIO E VIA FRANCESCO GAI. PROBABILI DISAGI ANCHE IN VIA DI PORTONACCIO, PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI PITTALUGA. CONTINUA INVECE AD ESSERE SCORREVOLE LA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. AL FLAMINIO, PER UN INCIDENTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI NELL’AREA DELL’INCROCIO FORMATO TRA VIALE PINTURICCHIO E VIA FRANCESCO GAI. PROBABILI DISAGI ANCHE IN VIA DI PORTONACCIO, PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI PITTALUGA. CONTINUA INVECE AD ESSERE SCORREVOLE LA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. AL FLAMINIO, PER UN INCIDENTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI NELL’AREA DELL’INCROCIO FORMATO TRA VIALE PINTURICCHIO E VIA FRANCESCO GAI. PROBABILI DISAGI ANCHE IN VIA DI PORTONACCIO, PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI PITTALUGA. CONTINUA INVECE AD ESSERE SCORREVOLE LA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. NON SI SEGNALANO DISAGI NEMMENO SULLE DIVERSE AUTOSTRADE CHE INTERESSANO IL TERRITORIO. DA OGGI AL 12 GENNAIO, SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA, FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. NON SI SEGNALANO DISAGI NEMMENO SULLE DIVERSE AUTOSTRADE CHE INTERESSANO IL TERRITORIO. DA OGGI AL 12 GENNAIO, SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA, FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. DA OGGI AL 12 GENNAIO, SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA, FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA, ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 | 00
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18:00 (Di mercoledì 2 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INIZIA AD ESSERCI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ INTENSO A SUD CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA-RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E POI SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; IN CORSO LAVORI DI POTATURA, SULLA VIA SALARIA, CI SONO BREVI RALLENTAMENTI FRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE VIA DEL FORO ITALICO SI TRATTA DI INTERVENTI ALL’INTERNO DELLO SPARTITRAFFCO AL QUARTIERE TESTACCIO, DA OGGI AL PROSSIMO 5 GENNAIO, LAVORI PER RIQUALIFICARE IL MANTO STRADALE DI VIA GALVANI; CAMBIA LA VIABILITA’ ANCHE NELL’AREA CIRCOSTANTE; CHIUSO INOLTRE UN TRATTO DI VIA MASTRO GIORGIO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PRESENTE SUL POSTO; DEVIATE ...
romadailynews
PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Nomentana (Complanare), fra Via Val Chisone e Via Val d'Aosta divieto di transito e regolazion… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via di Salone, fra Via Colatina e Via Noale, strada chiusa al #traffico causa lavori di potatura dal 2 al 4 genn… - romadailynews : Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18:00: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!