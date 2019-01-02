Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. DA OGGI AL 12 GENNAIO, SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA, FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA, ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. DA OGGI AL 12 GENNAIO, SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA, FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA, ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 19.20.SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NON CI SONO SEGNALAZIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI. NORMALIZZATO IL Traffico ANCHE AL CENTRO SULL’INTERO TRATTO DEL VIALE MURO TORTO, E SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA, DIREZIONE PONTE ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 19.20.SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NON CI SONO SEGNALAZIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI. NORMALIZZATO IL Traffico ANCHE AL CENTRO SULL’INTERO TRATTO DEL VIALE MURO TORTO, E SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA, DIREZIONE PONTE ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 18.20.SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NON CI SONO SEGNALAZIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI. MENTRE AL CENTRO ABBIAMO RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO DEL VIALE MURO TORTO, SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO DI IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE; ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 18.20.SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NON CI SONO SEGNALAZIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI. MENTRE AL CENTRO ABBIAMO RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO DEL VIALE MURO TORTO, SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO DI IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE; ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 17.20.SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE; NON CI SONO SEGNALAZIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI. ABBIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO DI IMMISSIONE PER IL ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 17.20.SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE; NON CI SONO SEGNALAZIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI. ABBIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO DI IMMISSIONE PER IL ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20.SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE; NON CI SONO SEGNALAZIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI.. SEGNALIAMO ALCUNI EVENTI CHE POTREBBERO CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’.NELLA ZONA TRA PIAZZA DELL’ EMPORIO E LUNGOTEVERE ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20.SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE; NON CI SONO SEGNALAZIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI.. SEGNALIAMO ALCUNI EVENTI CHE POTREBBERO CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’.NELLA ZONA TRA PIAZZA DELL’ EMPORIO E LUNGOTEVERE ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE; NON CI SONO SEGNALAZIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI.. SEGNALIAMO ALCUNI EVENTI CHE POTREBBERO CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’.NELLA ZONA TRA PIAZZA DELL’ EMPORIO E LUNGOTEVERE ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 14 : 30 : tVIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 14:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. UN POMERIGGIO QUESTO DEL PRIMO DELL’ANNO TRAQUILLO LA CIRCOLAZIONE INFATTI È SCORREVOLE SU RACCORDO E CONSOLARI ATTENZIONE TUTTAVIA AD ALCUNI INCIDENTI UNO LO SEGNALIAMO AL QUARTIERE APPIO LATINO IN PIAZZA CESARE BARONIO, NEI PRESSI DI VIA GIUSEPPE LA FARINA; UN’ALTRO E’ AVVENUTO AD ACILIA IN ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 13:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE REGOLARE SENZA PROBLEMI SULLE STRADE DELLA CAPITALE; NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. È TERMINATA DA POCO IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS CON PAPA FRANCESCO ; PER QUESTO MOTIVO E’ REGISTRATO AUMENTO DEL Traffico IN PRATI, MA SOPRATTUTTO SUL ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 12:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE REGOLARE SENZA PROBLEMI SULLE STRADE DELLA DELLA CAPITALE, IN PIAZZA SAN PIETRO IN CORSO PER L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO CON LA BENEDIZIONE APOSTOLICA. NON SI ESCLUDONO DISAGI PER IL Traffico NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO AL TERMINE DELLA CERIMONIA PER IL DEFLUSSO DI ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLE STARDE RETE VIARIA DELLA CAPITALE, PARTITA ALLE 10,30 DA LARGO GIOVANNI XXIII, LA MARCIA DELLA PACE DA LARGO GIOVANNI XXIII, ALL’INIZIO DI VIA DELLA CONCILIAZIONE E CHE ARRIVERà A SAN PIETRO ALLE 12 . PER L’ANGELUS E LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08:30 (Di mercoledì 2 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. NON SI SEGNALANO DISAGI NEMMENO SULLE DIVERSE AUTOSTRADE CHE INTERESSANO IL TERRITORIO. DA OGGI AL 12 GENNAIO, SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA, FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA, ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE. MODIFICHE AL Traffico ANCHE IN VIA GALVANI E VIE LIMITROFE (VIA ZABAGLIA, FRANKLIN, MASTRO GIORGIO E A. VOLTA) SEMPRE PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, DA OGGI AL 5 GENNAIO. ALL’AURELIO DAL 26 NOVEMBRE, PER LAVORI, E’ SEMPRE PRESENTE UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA LUCA PASSI, DA VIA ...
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romadailynews : Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 08:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Ferentino (Km 618,5) e A1 Svincolo Anagni -… -
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