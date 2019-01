Toyota Supra | tutti i segreti dell’iconica sportiva giapponese FOTO

Toyota Supra : svelate in anteprima le forme definitive dell’attesissima sportiva nipponico : In rete sono apparse le prime immagini che immortalano la nuova generazione dell’iconica sportiva giapponese Realizzata fino ad oggi in quattro generazioni, la Toyota Supra è una delle sportive più iconiche dei tempi moderni, considerata il sogno proibiti di milioni di appassionati sparsi in tutto il mondo e protagonista di pellicole indimenticabili come Fast and Furious. Dopo anni di assenza, la Toyota Supra è pronta a tornare sul ...

Nuova Toyota Supra - ecco il sound del 6 cilindri : Restano da scoprire i dettagli più nascosti della sportività di Nuova Toyota Supra . Le anticipazioni sulle caratteristiche della coupé sviluppata in collaborazione con BMW hanno accompagnato gli ...

Toyota Supra - Svelato il sound della sportiva - VIDEO : Prima i teaser, poi la vettura completa con le pellicole, poi le prime impressioni di guida: la Toyota Supra è vicinissima al debutto in pubblico, che avverrà al Salone di Detroit il prossimo 14 gennaio. Per ingannare l'attesa la Casa giapponese ha fatto un piccolo regalo agli appassionati, pubblicando un VIDEO dove non mostra ancora la vettura ma ne fa sentire chiaramente la "voce". Sei cilindri, grazie BMW. Quello che si può udire ...

Toyota Supra - Il primo esemplare andrà all'asta : La Toyota si è accordata con la Casa d'aste Barrett-Jackson per mettere all'incanto il primo esemplare della Supra. La rinata sportiva sarà presentata al Salone di Detroit il 14 gennaio, mentre il 19 gennaio si terrà l'asta a Scottsdale, in Arizona.Grigio opaco e interni rossi per la numero 1. Trattandosi del primo esemplare della vettura, che sarà poi commercializzata nei mesi seguenti come Model Year 2020, la Toyota ha deciso di assegnare ...