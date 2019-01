Torre Annunziata - Spari in pescheria | ricostruite le fasi dell' accaduto

Rfi 'La ferrovia Castellammare-Torre Annunziata non chiuderà' : Nessuna dismissione delle linea Torre Annunziata-Castellammare di Stabia. Corse riconfermate anche per il 2019, con 14 treni al giorno. E un fermo no alla trasformazione della tratta ferroviaria in ...

Torre Annunziata - Litigio per futili motivi - gambizzate due persone in una pescheria di via Roma : Un Litigio finito nel sangue. E' quello che è accaduto stasera, 30 dicembre, intorno alle ore 20,00 nella pescheria O' Vangelista di via Roma, di fronte il mercato ortofrutticolo di Torre Annunziata. ...

Torre Annunziata - Clan Gionta - novant'anni di carcere per gli esattori del pizzo : Quasi novant'anni di prigione per gli esattori del Clan Gionta, con la condanna degli estorsori a risarcire anche chi, tra associazioni e imprenditori, si erano costituiti parte civile. La sentenza è ...

Torre Annunziata. Pensionato e incensurato : preso con 2 chili di hashish : Torre Annunziata. Due chili di hashish al posto delle scarpe e mezzo chilo di marijuana tra la biancheria. Il blitz dei poliziotti porta all'arresto di un Pensionato incensurato, insospettabile '...

Torre Annunziata - Lotta alla violenza sulle donne - domani corteo cittadino : Una marcia per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Sabato 15 dicembre il corteo, organizzato dall'Ambito Sociale N30 , comuni di Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale e Trecase, , ...

Torre Annunziata - Torna il grande teatro in città - 17 spettacoli in scena al Politeama : In tutto ci saranno 17 spettacoli, di cui sette di Compagnie professioniste, più una rappresentazione fuori cartellone, e nove spettacoli di Compagnie amatoriali. Tra gennaio e febbraio 2019, inoltre,...

Torre Annunziata - Rassegna teatrale - il cartellone : Buccirosso - Casagrande - Izzo - Sal Da Vinci e i fratelli Gallo : Il palinsesto di entrambe le rassegne è ricco di spettacoli, con attori affermati ma anche con giovani promesse la cui bravura renderà sicuramente più piacevoli le serate dei tanti appassionati di ...

Torre Annunziata. Spataro sarà relatore al convegno Anm su 'giustizia e informazione' : Torre Annunziata. Il procuratore di Torino, Armando Spataro, sarà tra i relatori del convegno su 'giustizia e informazione' organizzato dalla sottosezione oplontina dell'Associazione nazionale ...

Natale a Torre Annunziata - tutti gli eventi. Isola pedonale il 7 dicembre : Cesàro Ore 10,00/13,00-18,00/21,00 - 'Diversamente insieme sotto l'albero 2018' - Villaggio di Babbo Natale e spettacoli di animazione. Parrocchia Immacolata Concezione - c/so Vittorio Emanuele III, ...

Torre Annunziata. La guardia giurata Maria Amura morta ad Osimo : Un incidente stradale è costato la vita a Maria Amura, nativa di Torre Annunziata, 46 anni. La guardia giurata e

Torre Annunziata. Lite per una ragazza : 16enne ferito alla testa : Lite per una ragazza: minorenne colpito alla testa, finisce in ospedale. L'episodio è avvenuto in serata in piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata. I protagonisti della vicenda sono tre studenti di ...

Torre Annunziata - La lettera di Don Ciro Cozzolino ai commercianti vittime di estorsioni e intimidazioni : Trinità chiama a raccolta la società civile, l'informazione, i media, le associazioni, le parrocchie, la politica, le forze dell'ordine, i giovani affinché si faccia sistema, si lotti tutti insieme ...