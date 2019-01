Blastingnews

: Torino Camilla bimba di 9 anni si schianta contro la barriera e muore: sciava con il papà - #Torino #Camilla… - zazoomnews : Torino Camilla bimba di 9 anni si schianta contro la barriera e muore: sciava con il papà - #Torino #Camilla… - Noemithestar : Torino: Camilla, 9 anni, si schianta sugli sci e muore - infoitinterno : Torino, Camilla, bimba di 9 anni, si schianta contro la barriera e muore: sciava con il papà -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Inizio dell'anno tragico sulle montagne della Val di Susa. Una bambina romana di soli 9Compagnucci, oggi ha avuto un grave incidente sulle piste da sci di Sauze d'Oulx (frequentata destinazione turistica montana in provincia di), ed è morta in seguito alle ferite riportate. Sempre oggi pomeriggio, a Foppolo (comune dell'Alta Val Brembana, in provincia di Bergamo) una bimba di treè rimasta coinvolta in un incidente sulla pista da bob.L'incidente sulla pista 'Imbuto'viveva a Roma e, in occasione delle feste di Natale, aveva raggiunto con la famiglia il Piemonte per passare qualche giorno sulla neve. Nel primo pomeriggio, con il papà, si è cimentata nelle piste del comprensorio sciistico della ViaLattea ma, mentre scendeva la pista 'Imbuto' a Sauze d'Oulx ha perso il controllo degli sci e, dopo esser uscita di pista precipitando a valle per decine di ...