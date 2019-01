Torino A 14 anni lascia un sms ai genitori e si lancia nel vuoto dal Lungopo | morto sul

Torino - auto contro un muro : Alice muore a 24 anni. L’amica alla guida aveva assunto cocaina : Incidente stradale a Val di Torre la notte di Natale: Alice Tesio, 24 anni, è morta dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava si è schiantata contro il muro di una scuola, poi è finita contro un palo della luce e si è ribaltata. alla guida c'era una sua amica, che è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale: è risultata positiva alla cocaina.Continua a leggere

Torino - Belotti fa 25 anni. La lettera della moglie : "Ti proteggerò da ogni male" : "Le persone rare, in quanto tali, vanno accolte con dolcezza, non sempre sono capite da tutti, sono per pochi, hanno un cuore troppo puro, troppo bello per essere sporcato dal mondo - si legge ancora ...

Serie A - la 16^ giornata : 4 squadre non possono permettersi passi falsi - le panchine a rischio ed il derby di Torino più importante degli ultimi anni : Si sono da poco concluse le gare valide per la Champions League ed Europa League, nel complesso percorso che può essere considerato deludente per le squadre italiane ma adesso è il momento di pensare subito al campionato, si gioca la 16^ giornata del massimo campionato italiano. La Juventus continua a non sbagliare un colpo mentre il Napoli non ha intenzione di mollare, sembra propria quella di Ancelotti l’unica squadra in grado di ...

I King Crimson in Italia per festeggiare i 50 anni di carriera : biglietti in prevendita per Verona - Torino e Perugia : Tra i gruppi più influenti del progressive-rock che ha cementato gli anni '70 con psichedelia, rumori e misticismo, la band di Robert Fripp non si arresta e annuncia la venuta dei King Crimson in Italia per festeggiare i 50 anni dalla formazione. Un nome, un significato quasi accademico per un progetto che è diventato storia della musica e che ha saputo influenzare artisti che ancora calcano la scena grazie a loro, dai Tool di Maynard James ...

Torino - abusava delle fidanzatine del figlio 14enne : chiesta maxi condanna a 23 anni : Una bruttissima storia arriva dalla città di Torino, dove un uomo di 44 anni avrebbe abusato, più volte, delle fidanzatine del figliastro 14enne. Anche le ragazzine, così come il ragazzo, erano minorenni. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, gli episodi sarebbero avvenuti in un arco temporale compreso tra il 2008 e il 2009. L'uomo, che di mestiere faceva l'addetto alla security in discoteca, più volte avrebbe costretto il ...

Setta degli stupri di gruppo a Torino : il “santone” Paolo Meraglia condannato a 10 anni : Dieci anni e undici mesi di carcere per Paolo Meraglia, il “santone” che con la scusa di curare le donne abusava sessualmente di loro. La quarta sezione penale del tribunale di Torino ha condannato l'uomo per alcuni reati a lui contestati e lo ha assolto per altri. Condannati anche Biagino Viotti Luisa Nota, ritenuta la “vestale” che partecipava ai riti.Continua a leggere

Gigi Radice - morto a 83 anni l’eroe dell’ultimo scudetto del Torino insieme a Graziani e Pulici : insieme a Ciccio Graziani e Paolo Pulici fu l’eroe dell’ultimo scudetto con del Torino del 1976. È morto all’età di 83 anni Luigi Radice, allenatore, tra gli altri, di Milan, Fiorentina, Roma e Inter. Nato a Milano il 15 gennaio del 1935, Radice ha vissuto una carriera da calciatore di grande livello come difensore, durata circa dieci anni. Vestite le maglie di Milan, Triestina e Padova, con i rossoneri conquista tre scudetti ...

Torino : 11 anni fa l’incendio all’acciaieria Thyssenkrupp che uccise 7 operai : Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre di 11 anni fa, un incendio all’acciaieria Thyssenkrupp di corso Regina a Torino provocò la morte di 7 operai: Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rosario Rodinò, Giuseppe Demasi e Rocco Marzo. La Città li ricorda con una commemorazione questa mattina al Cimitero monumentale: atteso anche il Ministro della Giustizia L'articolo Torino: 11 anni fa l’incendio ...

Il Mao di Torino compie 10 anni : “Un’eccellenza dell’arte orientale nel mondo” : Mao, il Museo di Arte orientale di Torino compie 10 anni. Da oggi si darà il via a una sei giorni di festeggiamenti con "Dieci anni d’Oriente", la manifestazione che proporrà ai visitatori un ricco calendario di iniziative e oltre 2000 opere da paesi asiatici dal IV millennio a.C. fino ai nostri giorni.Continua a leggere

Torino - compleanno granata : le immagini di “112 anni di noi” [VIDEO] : Il 3 dicembre è il compleanno del Torino, giunto a ben 112 anni di storia. E il club granata ricorda l’anniversario pubblicando sul sito ufficiale il video “112 anni di noi”, con i momenti più belli della sua storia. Una carrellata di immagini di Valentino Mazzola, capitano e simbolo del Grande Torino, della squadra dell’ultimo scudetto, vinto nel 1976, e dell’ultimo trofeo, la Coppa Italia del 1993, fino a ...

