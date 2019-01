: #Koulibaly, presidente #Fifa #Infantino: 'Abbassare i toni, basta con la violenza'. E sul tifoso ucciso: 'Prendere… - Agenzia_Ansa : #Koulibaly, presidente #Fifa #Infantino: 'Abbassare i toni, basta con la violenza'. E sul tifoso ucciso: 'Prendere… - NotizieIN : Tifoso ucciso,Piovella:investito 2 auto - TelevideoRai101 : Tifoso ucciso,Piovella:investito 2 auto -

Sarebbero state due le vetture che hannoDaniele Belardinelli; forse facevano parte della carovana di macchine degli ultrà napoletani. Lo ha detto il capo ultrà della curva dell'Inter Marco, interrogato per 3 ore dal gip dopo l'arresto per gli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. L'ultra ha ammesso la sua partecipazione al blitz, ma non ha voluto rispondere a domande specifiche sulle sue condotte e sul suo presunto ruolo di organizzatore "Io mi occupo di coreografie nel direttivo della curva".(Di mercoledì 2 gennaio 2019)