Terremoto | notte tranquilla nell' Aquilano dopo la scossa di ieri sera

Terremoto di 4.2 nell'Aquilano - paura ma nessun danno : sciame nella notte : Un forte Terremoto è stato registrato al confine tra Lazio e Abruzzo alle 19.37. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.2 con epicentro a Collelongo...

Terremoto : notte tranquilla nell'Aquilano - solo una lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che ieri alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv, il Centro Nazionale Terremoti, ha registrato da allora solo una scossa, di magnitudo 2 sempre a Collelongo, all'1,19. Anche in questo caso non si sono registrati danne a persone o cose.

Terremoto in Abruzzo - notte di paura dopo la scossa di Capodanno - : La terra ha continuato a tremare ma con intensità minore nella zona già colpita dal sisma di magnitudo 4.1. Nessun danno ma molte persone sono scese in strada per lo spavento

Terremoto in Abruzzo - notte di paura dopo la scossa di Capodanno : Terremoto in Abruzzo, notte di paura dopo la scossa di Capodanno La terra ha continuato a tremare ma con intensità minore nella zona già colpita dal sisma di magnitudo 4.1. Nessun danno ma molte persone sono scese in strada per lo spavento

Terremoto Lazio e Abruzzo - paura nella Marsica : risentimento sismico del 5° grado Mercalli - scuole e palestre aperte per chi non vuole dormire a casa in una notte polare [LIVE] : 1/9 ...

Terremoto Catania - 1.100 sfollati passeranno la Notte di San Silvestro fuori casa. L’eruzione dell’Etna ha spostato il suolo del vulcano fino a 50cm [DATI] : A seguito dell’eruzione dell’Etna iniziata il 24 dicembre 2018, e dello sciame sismico che ha accompagnato questo evento e perdura tuttora, nel quadro delle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile, i ricercatori dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (Irea-Cnr) e delle Sezioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...

Terremoto sull'Etna - due scosse nella notte : Zafferana Etnea - Continua ancora l'attività sismica sull'Etna. nella notte sono state registrate due scosse di Terremoto di magnitudo 2.4, a distanza di qualche ora da un'altra di magnitudo 3.4 ...

Terremoto. Anche oggi l'Etna trema : due scosse nella notte. Aumentano gli sfollati : Il primo sisma è stato registrato alle 00:28, a 8 chilometri a est di Zafferana Etnea, il secondo delle 05:50, a 8 chilometri a nord di Ragalna. Non ci sono stati danni a persone o cose. Aumenta intanto il numero di sfollati per il sisma di Santo Stefano: sono 1.096.Continua a leggere

Etna - Terremoto Catania : 2 scosse magnitudo 2.4 nella notte : Due scosse di terremoto magnitudo 2.4 sono state registrate nella notte nel Catanese, nell’area dell’Etna: un evento è stato registrato dall’INGV alle 05:40. I comuni più vicini all’epicentro sono Ragalna, Biancavilla e Adrano. Un’altra scossa, sempre di magnitudo 2.4, è stata registrata alle ore 00:28 e i comuni più vicini all’epicentro sono Zafferana Etnea, Milo Santa Venerina. L'articolo Etna, terremoto ...

Etna in eruzione - nuova scossa di Terremoto fa tremare il vulcano : paura a Catania e dintorni nell’ultima notte dell’anno : Sarà un’ultima notte dell’anno 2018 di paura a Catania e in tutta l’area etnea: l’eruzione del vulcano continua e alle 19:30 s’è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 1.9km di profondità. La scossa s’è verificata a monte di Ragalna, Biancavilla, Adrano e Bronte, distintamente avvertita anche a Belpasso, Pedara, Acireale, Giarre, Maletto e, seppur in modo più lieve, lungo la costa ...

Terremoto di magnitudo 3.2 nella notte romana : tanta paura ma nessun danno : notte agitata per moltissimi romani che, 52 minuti dopo la mezzanotte di sabato, sono stati svegliati da una breve ma forte scossa di Terremoto. L'epicentro del sisma è stato registrato tra Gallicano e Colonna, a 24 chilometri dalla capitale. Nonostante abbia avuto una magnitudo bassa di 3.2 gradi ed una profondità di circa 10 chilometri, il sisma ha comunque messo in agitazione molte persone, alcune delle quali, svegliatesi di colpo, sono scese ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Terremoto a Roma e a Catania : notte di scosse - 30 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Terremoto a Roma e a Catania: notte di scosse. Continua l'esame della manovra alla camera , 30 dicembre 2018,

Terremoto a Roma - paura nella notte. Scosse anche a Catania : Magnitudo 3.2, epicentro a Gallicano. Si mobilita il popolo di Twitter. E continuano le Scosse anche nella zona dell'Etna