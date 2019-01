Terremoto nel catanese | l' eruzione dell' Etna vista dallo spazio

Terremoto di 4.2 nell'Aquilano - paura ma nessun danno : sciame nella notte : Un forte Terremoto è stato registrato al confine tra Lazio e Abruzzo alle 19.37. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.2 con epicentro a Collelongo...

Terremoto : notte tranquilla nell'Aquilano - solo una lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che ieri alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv, il Centro Nazionale Terremoti, ha registrato da allora solo una scossa, di magnitudo 2 sempre a Collelongo, all'1,19. Anche in questo caso non si sono registrati danne a persone o cose.

Terremoto M. 4.1 nella Marsica - la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.1 che si è verificato alle 19:37 in provincia di L’Aquila nella Marsica. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: L’Aquila Data 01/01/2019 UTC 18:37:46 Latitudine 41.88° Longitudine 13.55° Magnitudo 4.1 Profondità 16 Km La presente scheda ...

Terremoto Lazio e Abruzzo - paura nella Marsica : risentimento sismico del 5° grado Mercalli - scuole e palestre aperte per chi non vuole dormire a casa in una notte polare [LIVE] : 1/9 ...

