Terremoto a L' Aquila | scossa magnitudo 4 1 Non si segnalano danni

Terremoto a l'Aquila oggi - magnitudo 4.1. Avvertito anche a Roma : Epicentro a Collelongo, nel Fucino. Scossa registrata alle 19.37. Paura e gente in strada. Traffico ferroviario sospeso. Pronte strutture di accoglienza

Terremoto - scossa in provincia di L'Aquila : paura ma nessun danno : Una scossa di Terremoto pari a 4.2 gradi sulla scala Richter è stata registrata a Collelongo, in provincia di L'Aquila, alle 19:37. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno fissato l'ipocentro a 17 km di profondità. L'area epicentrale In un raggio di 10 km da Collelongo, epicentro del sisma, l'evento è stato avvertito nei comuni vicini quali San Vincenzo Valle Roveto (AQ), Civita d'Antino, Villavallelonga, Morino, ...

Terremoto - scossa magnitudo 4.2 a Collelongo in provincia dell'Aquila : L'Aquila - Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata con epicentro a tre chilometri da Collelongo (L'Aquila), centro situato a 54 chilometri dall'Aquila, ad una profondità di 17 chilometri, alle 19.37: a segnalarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita non solo in tutta la Marsica, ma anche all'Aquila, a Roma, Latina e Frosinone: ad Avezzano ...

La terra trema ancora : scossa di Terremoto in provincia di L'Aquila : Una nuova forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita in tutto il centro Italia poco dopo le 19.30. L'epicentro è stato registrato a Collelongo, paese in provincia di L'Aquila, a circa 100 chilometri dalla capitale. Al momento, basandosi su quanto riferito via Twitter dal Dipartimento della Protezione Civile. non si registrano danni a persone o cose. La scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata alle ore 19.37 ad una profondità di ...

