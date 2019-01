Tentato furto in un' azienda a Chiaramonte Gulfi

Tentato furto con scasso a Vittoria : Tentato furto sventato la notte scorsa a Vittoria al Centro Analisi Cliniche. Sul posto un equipaggio delle Guardia Giurate e la Polizia di Stato

Tentato furto con scasso al Centro analisi di Vittoria : Vittoria - Durante la notte scorsa una pattuglia di Guardie Giurate, insieme alle Volanti del Commissariato di Vittoria è intervenuta in seguito alla segnalazione di un tentativo di intrusione al ...

TRAPANI : ARRESTATO MINORENNE DAI CARABINIERI PER Tentato FURTO : La notte appena trascorsa i CARABINIERI dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di TRAPANI hanno tratto in arresto M.C. classe 2002, per aver TENTATO, in concorso con il padre, sottrattosi all'...

Malviventi scatenati a Marano : furto in farmacia e Tentato furto in un supermarket : Malviventi di nuovo scatenati a Marano. Nella notte i ladri, probabilmente un'unica banda, hanno fatto irruzione in due note attività commerciali della città: un market di via Mallardo, tentativo non ...

Altre due donne in manette per Tentato furto in appartamento : BOLZANO . Questa mattina, 10 dicembre, due pattuglie della Squadra Volante sono inviate dalla Sala Operativa della Questura presso un'abitazione del centro cittadino, in quanto era giunta una ...

"Donna picchiata con violenza davanti alla figlia in metro dopo un Tentato furto" : Sfogo-denuncia di Giorgia Rombolà, giornalista di RaiNews24, che ha assistito alla scena nella metropolitana di Roma...

Roma - Tentato furto di benzina avio : oleodotto in fiamme : Sarebbe stato un furto a provocare, nella tarda serata di sabato, la fuoriuscita di liquido infiammabile dall'oleodotto che rifornisce l'aeroporto di Fiumicino. Un incendio di vaste dimensioni è ...

Crotone : ghanese arrestato per Tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale : Nella serata di ieri, personale della Squadra Volanti ha tratto in arresto per i reati di "tentato furto aggravato" e "resistenza a pubblico ufficiale", T. N. cittadino ghanese, classe 1992, senza ...

Castellammare - Torna in azione la banda dei pc - svaligiato il II circolo a Gragnano. Tentato furto anche alla Denza : Oltre 30 computer rubati al secondo circolo di Gragnano e un Tentato furto alla scuola Denza di Castellammare di Stabia. È Tornata nuovamente in azione la banda dei pc che ha seminato il panico negli ...

Un altro Tentato furto in un appartamento nel Fasanese : MONTALBANO - Due uomini tentano un furto in una abitazione nel centro abitato di Montalbano ma vengono messi in fuga dal proprietario. È accaduto in pieno giorno nella frazione più a sud di Fasano, ...