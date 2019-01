Tennis | Wta Shenzhen | Sharapova vola ai quarti di finale

WTA Brisbane – Kiki Bertens ko agli ottavi di finale : la Tennista olandese si arrende a Donna Vekic : Kiki Bertens termina il primo torneo del suo 2019 agli ottavi di finale: il secondo turno del WTA di Brisbane contro Donna Vekic è fatale alla tennista olandese Ha chiuso il 2018 da grande protagonista, guadagnandosi gli elogi della critica e un posto nelle WTA Finals, ma il nuovo anno per Kiki Bertens non è iniziato sulla falsa riga di quello passato. Nel WTA di Brisbane, primo torneo del 2019, la tennista olandese è stata sconfitta al ...

WTA Brisbane – Tennis e animali! Strani incontri per Naomi Osaka : il koala è dolcissimo - ma il serpente… [GALLERY] : Impegnata nel WTA di Brisbane, Naomi Osaka ha fatto la conoscienza di alcuni animali tipici del luogo durante una simpatica ‘gita’ nella natura Come spesso accade a queste latitudini, i Tennisti impegnati nei primi tornei sul cemento australiano si ritagliano del tempo per dedicarsi a delle vere e proprie escursioni in mezzo alla natura. Naomi Osaka, impegnata nel WTA di Brisbane, ha fatto la conoscienza di due animali tipici ...

Tennis – WTA Shenzhen - Sharapova vola agli ottavi di finale : Bacsinszky battuta in due set : Maria Sharapova vola agli ottavi di finale del torneo WTA di Shenzhen, la russa ha battuto in tre set Timea Bacsinszky Maria Sharapova batte facilmente Timea Bacsinszky ai sedicesimi di finale del torneo WTA di Shenzhen. In Cina, sul cemento dello Shenzhen Longgang Sports Center, la Tennista russa con i parziali di 6-2, 7-6 ottiene il pass per gli ottavi di finale, dove incontrerà la 17enne Xinyu Wang. Ad uno dei suoi primi impegni di ...

Tennis – WTA Brisbane - avanzano Bertens e Pliskova : l’olandese e la ceca accedono agli ottavi : agli ottavi di finale del torneo WTA di Brisbane accedono tra le altre anche Kiki Bertens e Karolina Pliskova Sul cemento del Tennyson Tennis Centre di Brisbane in Australia, si sta disputando uno dei primi tornei di stagione. Tra le grandi protagoniste della competizione anche Kiki Bertens e Karolina Pliskova, che hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale del Brisbane International. Kiki Bertens ai sedicesimi di finale ha ...

Calendario Wta Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Oggi parte la Stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale tocca come al solito alla Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatterà anche il Calendario WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio con il torneo di ...

Tennis - WTA Shenzen 2019 : presenti Maria Sharapova e Caroline Garcia. Nessuna azzurra in tabellone : La stagione 2019 del Tennis è ormai alle porte e nelle prime settimane di gennaio si terranno una serie di tornei utili per preparare al meglio il primo grande appuntamento dell’anno, gli Australian Open. Proprio in vista dello Slam australiano il circuito WTA fa tappa in Cina con il torneo di Shenzen e sono tante le protagoniste attese sul cemento asiatico. Non ci sarà la vincitrice della passata stagione, la rumena Simona Halep. La ...

Top&Flop WTA 2018 – Da Halep a Sharapova : promosse e bocciate del Tennis femminile : Il 2018 si avvia verso la conclusione e le tenniste si preparano alla nuova stagione ripensando agli alti e bassi del 2018: chi sono state le promosse e le bocciate della stagione appena conclusa? La stagione tennistica è già finita da qualche settimana ed anche il 2018 si avvia verso la conclusione. Per tutti è tempo di bilanci, ci si guarda indietro per trarre le somme di un anno che per qualcuno è risultato dolce, per altri invece ...

Tennis - inizia la stagione 2019. Primi tornei ATP e WTA stagionali : dove saranno impegnati gli italiani? Fognini debutta ad Auckland - Camila Giorgi a Brisbane : Mancano pochi giorni alla ripresa dell’attività del Tennis: la stagione 2019 è davvero alle porte, ed allora è tempo di scoprire cosa faranno i giocatori italiani più in vista, capitanati da Fabio Fognini nel settore maschile e da Camila Giorgi in quello femminile. Partiamo da Fognini: il numero 13 del mondo (e miglior portacolori dell’Italia) non comincerà dalla prima settimana di Tennis, ma dalla seconda, giocando l’ATP 250 ...

Tennis – Due cambi di sede nel calendario WTA 2019 : Tennis: calendario WTA 2019, già due cambi di sede in corsa Ancora non è scattata la nuova stagione del Tennis femminile che già si registrano due cambiamenti in corsa di sede di tornei nel calendario della WTA. Curiosamente sono entrambi a luglio e in due settimane consecutive. cambia solo città, spostandosi da Gstaad – dove si organizzava dal 2016 (nato nel 1971 ma sospeso diverse volte, la precedente nel 1994) – a Losanna, ...

Tennis - Wta : Errani perde cinque posizioni - stabile la Giorgi : ROMA - È stabile Camila Giorgi nella classifica pubblicata oggi dalla Wta : la 26enne marchigiana si conferma al numero 26, best ranking, ed è sempre la prima delle azzurre. perde cinque posizioni ...