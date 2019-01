Tennis | ATP Brisbane 2019 | Rafael Nadal dà forfait Problemi alla coscia per il maiorchino

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato regola in due set Sergiy Stakhovsky ed approda agli ottavi di finale : Missione compiuta per Marco Cecchinato. L’azzurro, numero 20 del mondo, conquista l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP di Doha 2019 (Qatar) superando l’ucraino Sergiy Stakhovsky (n.134 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match molto ben gestito dal siciliano che così inizia bene il suo anno, attendendo il nome del prossimo avversario dalla sfida tra il turco Cem Ilkel e ...

ATP Brisbane – Andy Murray trionfa all’esordio : il Tennista scozzese batte Duckworth nella prima sfida del 2019 : Andy Murray trionfa nel primo turno dell’ATP di Brisbane: il tennista scozzese torna a giocare e vincere un match dopo un lungo periodo di inattività Andy Murray ha preferito concludere il suo 2018 con largo anticipo, al fine di recuperare la miglior condizione fisica e approcciarsi al meglio alla stagione 2019, iniziata praticamente subito. Il tennista scozzese ha giocato il primo match dell’anno sul cemento australiano di Brisbane, ...

Tennis - ATP 250 Pune 2019 : Simone Bolleli sconfigge Istomin e vola al secondo turno : Simone Bolelli si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Pune, Capodanno vincente per l’azzurro sul cemento indiano dove ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin con un doppio 6-4 e al prossimo turno se la vedrà con lo spagnolo Jaume Munar che ieri aveva regolato il moldavo Radu Albot. Si preannuncia un incontro molto difficile per il nostro portacolori che proviene dalle qualificazioni e che dovrà fronteggiare la testa ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Top&Flop ATP 2018 – Da Fognini a Kyrgios : promossi e bocciati del Tennis maschile : Top&Flop ATP 2018, l’Italia tennistica può sorridere al termine di questa annata, un po’ meno sorridenti invece Kyrgios e Rublev Il 2018 tennistico va in archivio ed il seeding ATP si proietta già ai tornei del nuovo anno, con un occhio di riguardo per gli Australian Open che apriranno l’annata degli slam. Prima di guardare al futuro però, è giusto dare un’occhiata anche a quanto accaduto nell’annata ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Andreas Seppi subito eliminato da Andrey Rublev in due set : Doha non si rivela felice per i colori italiani: dopo Paolo Lorenzi e Matteo Berrettini, esce di scena anche Andreas Seppi. L’altoatesino, che inizia la nuova stagione da numero 37 del ranking ATP, è stato superato dal russo Andrey Rublev, che ad oggi è numero 68, ma nello scorso febbraio occupava il 31° posto. Il punteggio finale di 7-5 6-1 deriva dal crollo di Seppi nell’ultima fase della partita, durata un’ora e 15 ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Paolo Lorenzi eliminato. Ko in due set con lo spagnolo Verdasco : Non comincia nel migliore dei modi la nuova stagione per l’Italia del Tennis. Nel torneo ATP 250 di Doha, dopo la sconfitta di Matteo Berrettini, è arrivata anche quella di Paolo Lorenzi, che si è arreso in due set allo spagnolo Fernando Verdasco, numero 28 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Eppure la partita comincia bene per il Tennista azzurro, che si trova avanti sul 3-1 grazie al break ottenuto ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Paolo Lorenzi eliminato. Ko in due set con lo spagnolo Verdasco : Non comincia nel migliore dei modi la nuova stagione per l’Italia del Tennis. Nel torneo ATP 250 di Doha, dopo la sconfitta di Matteo Berrettini, è arrivata anche quella di Paolo Lorenzi, che si è arreso in due set allo spagnolo Fernando Verdasco, numero 28 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Eppure la partita era cominciata bene per il Tennista azzurro, che si è trovato avanti sul 3-1 grazie al break ...

Tennis - ATP Doha : Matteo Berrettini sconfitto in due set all’esordio dallo spagnolo Bautista Agut : Inizia con una sconfitta la nuova stagione Tennistica per Matteo Berrettini. Il romano è stato battuto al primo turno del torneo ATP 250 di Doha dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 del mondo e settima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-1 6-4 dopo poco meno di un’ora di gioco. Un primo set completamente dominato dall’iberico, che nei primi due turni al servizio non concede neanche un quindici ...

Tennis - ATP Doha : Matteo Berrettini sconfitto in due set all’esordio dallo spagnolo Bautista Agut : Inizia con una sconfitta la nuova stagione Tennistica per Matteo Berrettini. Il romano è stato sconfitto al primo turno del torneo ATP 250 di Doha dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 del mondo e settima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-1 6-4 dopo poco meno di un’ora di gioco. Un primo set completamente dominato dall’iberico, che nei primi due turni al servizio non concede neanche un quindici ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Paolo Lorenzi entra in tabellone da lucky loser - sfiderà Verdasco : Paolo Lorenzi è entrato da lucky loser nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Doha, prima competizione Tennistica della nuova stagione. Il senese era stato sconfitto nettamente dal lituano Ricardas Berankis per 6-4 7-6(4) nell’ultimo turno delle qualificazioni ma la fortuna gli sorride e può proseguire la propria avventura in Qatar. Il 37enne tornerà in campo domani (ore 13.30) per affrontare lo spagnolo Fernando Verdasco, testa di ...

Tennis - ATP Pune 2019 : Simone Bolelli si qualifica per il tabellone principale - battuto l’austriaco Ofner : Inizia bene la nuova stagione di Simone Bolelli, che proverà nel 2019 a rientrare tra i primi cento al mondo (al momento è numero 145): l’azzurro centra la qualifica al tabellone principale del torneo ATP 250 di Pune. Sul cemento indiano, dopo l’affermazione di ieri sul canadese Brayden Schnur, oggi Bolelli supera, sempre in due set, l’austriaco Sebastian Ofner. Il Tennista italiano, testa di serie numero 5 del tabellone ...