Tennis | a Brisbane forfait Nadal

Tennis - Atp Brisbane : Nadal si ritira per un'elongazione muscolare alla coscia sinistra : Brisbane, AUSTRALIA, - Rafael Nadal si è ritirato dal 'Brisbane International', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 527.880 dollari in svolgimento sui campi in cemento del Queensland Tennis ...

Tennis - ATP Brisbane 2019 : Rafael Nadal dà forfait. Problemi alla coscia per il maiorchino : Rafael Nadal non prenderà parte al torneo ATP di Brisbane: il Tennista iberico ha annunciato il suo forfait nel corso di una conferenza stampa nel quale ha affermato di avere ancora Problemi alla coscia sinistra. Al suo posto entrerà nel main draw il nipponico Taro Daniel, che da lucky loser avrà accesso diretto al secondo turno, dove affronterà il transalpino Jo-Wilfried Tsonga. In conferenza stampa il maiorchino ha spiegato i motivi della ...

WTA Brisbane – Kiki Bertens ko agli ottavi di finale : la Tennista olandese si arrende a Donna Vekic : Kiki Bertens termina il primo torneo del suo 2019 agli ottavi di finale: il secondo turno del WTA di Brisbane contro Donna Vekic è fatale alla tennista olandese Ha chiuso il 2018 da grande protagonista, guadagnandosi gli elogi della critica e un posto nelle WTA Finals, ma il nuovo anno per Kiki Bertens non è iniziato sulla falsa riga di quello passato. Nel WTA di Brisbane, primo torneo del 2019, la tennista olandese è stata sconfitta al ...

WTA Brisbane – Tennis e animali! Strani incontri per Naomi Osaka : il koala è dolcissimo - ma il serpente… [GALLERY] : Impegnata nel WTA di Brisbane, Naomi Osaka ha fatto la conoscienza di alcuni animali tipici del luogo durante una simpatica ‘gita’ nella natura Come spesso accade a queste latitudini, i Tennisti impegnati nei primi tornei sul cemento australiano si ritagliano del tempo per dedicarsi a delle vere e proprie escursioni in mezzo alla natura. Naomi Osaka, impegnata nel WTA di Brisbane, ha fatto la conoscienza di due animali tipici ...

ATP Brisbane – Andy Murray trionfa all’esordio : il Tennista scozzese batte Duckworth nella prima sfida del 2019 : Andy Murray trionfa nel primo turno dell’ATP di Brisbane: il tennista scozzese torna a giocare e vincere un match dopo un lungo periodo di inattività Andy Murray ha preferito concludere il suo 2018 con largo anticipo, al fine di recuperare la miglior condizione fisica e approcciarsi al meglio alla stagione 2019, iniziata praticamente subito. Il tennista scozzese ha giocato il primo match dell’anno sul cemento australiano di Brisbane, ...

Tennis – WTA Brisbane - avanzano Bertens e Pliskova : l’olandese e la ceca accedono agli ottavi : agli ottavi di finale del torneo WTA di Brisbane accedono tra le altre anche Kiki Bertens e Karolina Pliskova Sul cemento del Tennyson Tennis Centre di Brisbane in Australia, si sta disputando uno dei primi tornei di stagione. Tra le grandi protagoniste della competizione anche Kiki Bertens e Karolina Pliskova, che hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale del Brisbane International. Kiki Bertens ai sedicesimi di finale ha ...

Tennis - ATP Brisbane – Murray pronto al ritorno il campo - ma l’anca preoccupa ancora : “ho dolore” [GALLERY] : Andy Murray pronto al ritorno in campo: ma le condizioni fisiche dello scozzese non sono ancora al 100% Andy Murray si sta preparando per il grande ritorno in campo. Fermo da tanto tempo, troppo, il Tennista scozzese ha raccontato oggi le sue sensazioni alla vigilia del suo esordio nel torneo ATP 250 di Brisbane, in Australia. Murray, costretto ad un’operazione all’anca quasi un anno fa, è adesso pronto al rientro in campo, ...

Tennis : Camila Giorgi dà forfait per il torneo di Brisbane. L’azzurra dovrebbe esordire a Sydney : Camila Giorgi non sarà al via del WTA di Brisbane (Australia), in programma dal 31 dicembre al 6 gennaio. La n.1 nostrana ha dato forfait per il torneo sul cemento australiano e dunque dovremmo veder esordire l’azzurra (n.26 del mondo) a Sydney (Australia) nel giorno dell’Epifania. La 26enne marchigiana, reduce da un’ottima stagione suggellata dal secondo titolo in carriera a Linz (Austria) e dai quarti di finale a Wimbledon, ...

Tennis - inizia la stagione 2019. Primi tornei ATP e WTA stagionali : dove saranno impegnati gli italiani? Fognini debutta ad Auckland - Camila Giorgi a Brisbane : Mancano pochi giorni alla ripresa dell’attività del Tennis: la stagione 2019 è davvero alle porte, ed allora è tempo di scoprire cosa faranno i giocatori italiani più in vista, capitanati da Fabio Fognini nel settore maschile e da Camila Giorgi in quello femminile. Partiamo da Fognini: il numero 13 del mondo (e miglior portacolori dell’Italia) non comincerà dalla prima settimana di Tennis, ma dalla seconda, giocando l’ATP 250 ...

Tennis - Andy Murray : “Sto pensando di arrivare a Brisbane molto presto - probabilmente una settimana prima dell’inizio del torneo” : “Sto pensando di arrivare a Brisbane molto presto, probabilmente una settimana prima dell’inizio del torneo”. Con queste parole sul proprio profilo social Andy Murray ha espresso tutta la sua voglia di tornare a calcare i campi da Tennis più prestigiosi ed essere tra i protagonisti dopo i tanti problemi fisici. Il 31enne scozzese, ex numero 1 del mondo, reduce da un intervento chirurgico all’anca a gennaio, ha faticato molto a ...

Tennis - calendario 2019 : si riparte da Doha - Pune e Brisbane per la prima settimana di tornei : Doha, Pune e Brisbane aprono il calendario Tennistico del 2019, un gustoso antipasto in vista degli Australian Open E’ da poco andata in archivio la stagione 2018 che già gli appassionati si domandano da dove inizierà il 2019 dei loro campioni preferiti. Per quanto riguarda gli azzurri Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Matteo Berrettini saranno in campo già nella prima settimana dell’anno (31 dicembre – 6 gennaio): il ...

Tennis : a Brisbane una parata di stelle apre il nuovo anno. Da Nadal a Murray - poi anche Svitolina e c’è pure Giorgi : Uno dei primi appuntamenti Tennistici del nuovo anno si tiene a Brisbane, dove è in programma un torneo sia maschile che femminile dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. Sarà un’edizione ricchissima di grandi Tennisti quella della del 2019, visto che in Australia saranno presenti tra gli uomini Rafael Nadal, Andy Murray, Grigor Dimitrov, mentre tra le donne scenderanno in campo, solo per citarne alcune Elina Svitolina, Naomi Osaka e Petra ...