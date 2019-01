Tare | ' Sapevo che Milinkovic-Savic non avrebbe firmato per la Fiorentina'

Amanda Lear : «Ho detto che ero un uomo perché non sapevo canTare» : Amanda Lear: «Quando ho detto che ero un uomo»Amanda Lear: «Quando ho detto che ero un uomo»Amanda Lear: «Quando ho detto che ero un uomo»Amanda Lear: «Quando ho detto che ero un uomo»Amanda Lear: «Quando ho detto che ero un uomo»Amanda Lear: «Quando ho detto che ero un uomo»Amanda Lear: «Quando ho detto che ero un uomo»Amanda Lear: «Quando ho detto che ero un uomo»Amanda Lear: «Quando ho detto che ero un uomo»Amanda Lear: «Quando ho detto che ...

UK : contro il caos informativo - giornalisti nelle scuole per aiuTare i ragazzi ad uno consumo consapevole delle notizie : Ma l'adolescenza è anche un'età decisiva per imparare le regole su cui si regge il mondo dell'informazione, con quali dinamiche si diffondono le notizie false e cosa possiamo fare per arginare questo ...

Biathlon - Lukas Hofer : “Ho acquisito consapevolezza per lotTare con i migliori. Importante partire subito forte” : ESCLUSIVA OA SPORT – Il carabiniere azzurro Lukas Hofer ci ha rilasciato un’intervista durante la Fiera Skipass ed attualmente è impegnato nel ritiro di Sjusjoen (Norvegia), dove gli azzurri stanno preparando la prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon prevista a Pokljuka. Il 29enne altoatesino di San Lorenzo di Sebato nella scorsa stagione è tornato a regalare emozioni ai tifosi azzurri, dopo due stagioni difficili caratterizzate da infortuni ...

La Rustica (calcio - Prom.) - Bisogno : «Ora c’è più consapevolezza - vogliamo sTare in alto» : Roma – Sei punti per ripartire alla grande. Il La Rustica di mister Daniele Paolini, dopo il bel successo interno con la Luiss, si ripete sul campo del Fonte Meravigliosa vincendo per 2-0. Altre due reti di Simonetta (giunto a quota 9 sigilli in campionato) e terzo posto alle spalle della capolista Fiumicino (avanti di tre punti) e della stessa Luiss (+2). «Un’ottima prestazione – commenta il centrocampista classe 1988 Simone Bisogno – Era ...

Psg - Buffon si prepara ad affronTare il Napoli : “Con Ancelotti hanno maggior consapevolezza” : Martedì sera torna la Champions League e il Napoli aspetta il Psg al “San Paolo” per una partita che Buffon ha definito “delicata, contro un avversario di grandissimo livello“. Effettivamente la sfida tra partenopei e parigini sarà fondamentale nella definizione della classifica del girone di ferro che comprende anche il Liverpool e la Stella Rossa e, anche per questo motivo, Buffon ha messo in guardia i compagni in ...