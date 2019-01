Suspiria | le streghe son tornate | e anche il cinema recensione

optimaitalia

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)L’hanno già rilevato in tanti,di Luca Guadagnino non è un semplice remake del classico di Dario Argento. Cambiano l’ambientazione, non più Friburgo ma Berlino, e la collocazione temporale che, non solo come omaggio all’anno di uscita dell’originale, diventa il 1977. Cambiano soprattutto le intenzioni e gli obiettivi del regista: che non è interessato a calligrafismo e citazionismo, ma punta su un racconto ambiziosamente politico e femminista, a partire da una messinscena che ricrea con notevole talento scenografico e fotografico una Germania anni Settanta nutrita di immaginariotografico.Il nucleo della storia diresta lo stesso: la giovane ballerina Susie (Dakota Johnson) entra nella compagnia Helena Markos, diretta da Madame Blanc (Tilda Swinton). Accadono però cose strane: tutte le ballerine hanno terribili incubi, qualcuna sparisce misteriosamente, si ...